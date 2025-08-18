Инфантино порица расистките обиди по време на мачовете от Купата на Германия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи като "недопустими" расистките обиди по време на два мача в турнира за Купата на Германия през уикенда и призова организаторите и съдебните институции да реагират.

"Ужасяващо е да видим за втори път в последните дни расистки обиди на футболни мачове", написа той в писмо до германските медии.

DFB-Pokal: Infantino fordert Strafen nach rassistischen Vorfällen https://t.co/LPNzG2fkl9 — Süddeutsche Zeitung (@SZ) August 18, 2025

Мачовете от 1/32-финалите на турнира между Локомотиве Лайпциг (4 дивизия) и Шалке 04 (2 дивизия), както и между петодивизионния РШВ Айнтрахт 1949 и Кайзерслаутерн от Втора Бундеслига бяха белязани от "недопустими инциденти", според президента на световната футболна централа.

Първият мач бе прекъснат, след като "нападателят на Шалке Кристофър Антуи-Аджей стана жертва на расистки обиди". Националът на Гана съобщи за обидите на четвъртия рефер, като срещата бе подновена след петминутно прекъсване. След това играчът на Шалке беше освиркван при всеки допир с топката. Антуи-Аджей вече е подал жалба и полицията е започнала разследване.

Сензация беляза днешните сблъсъци за Купата на Германия, други отбори се спасиха след продължения

Вторият двубой, игран на стадион "Карл-Либкнехт” в Постдам, също бе белязан от расистки атаки към футболист на гостуващия тим.

"Повтарям и ще продължа да го правя: няма за расизма или всякаква друга форма на дискриминация във футбола", написа Инфантино. "Решени сме да гарантираме, че играчите ще бъдат уважавани и защитени и, че организаторите на турнирите и съдебните инстанции ще вземат нужните мерки", призова президентът на ФИФА.

Следвай ни:

Снимки: Imago