Кейси Стоунър: MotoGP повтаря грешката на Формула 1

Двукратният световен шампион в MotoGP Кейси Стоунър отправи критика към организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на пистата, които, според него, повтарят грешката на колегите си от Формула 1.

Коментарът на австралиеца беше направен в хода на изминалия уикенд за Гран При на Австрия, който той посети. На „Ред Бул Ринг“ дебют направи и новия софтуер, който цели да предотврати тежките хайсайд падания. Нейният начин на работа е чрез намаляване на въртящия момент на двигателя, когато моторът започне да се пързаля странично.

Според Стоунър обаче с тази система MotoGP повтаря грешката, която Формула 1 допусна, превръщайки шампионата по-скоро в битка между инженери, а не между пилоти. Той също така обясни как тази нова система всъщност може да доведе до много по-опасни падания, защото пилотите няма да могат да контролират толкова много задниците на своите мотори.

„Сега ние правиш шампионат между инженери. Не правим така, че пилотите да определят кой да е шампионът. Навлизаме в ера, в която повтаряме грешките на Формула 1. Имаме примери в миналото, които показват, че тези неща не работят, но продължаваме да вървим в посоката на всеки проблем, който отне години на Формула 1, за да се отърве.



„Този уикенд виждаме още едно ниво на електрониката. Говорих с пилотите и те ми казаха, че сега можеш да даваш пълната газ, това са 300 конски сили, и нищо няма да се случи. Виждаме как най-добрите пилоти в света управляват най-лесните мотори за каране и за мен това не е много интересно.



„Вече пилотите не могат да контролират пързалянето в завоите. Още когато аз тествах, преди да спра да карам напълно, ми беше забранено да използва съединителя на влизането в завоите, защото обърквах системата. Така че уменията на пилотите стават все по-маловажни.



„Сега просто трябва да спреш здраво, да влезеш в завоя и след това... Пилотите само говорят как просто отварят дросела, натискат бутона за приклякане и толкова. Просто има прекалено много електроника.



„За мен тази нова система не прави нещата по-безопасни. Когато отнемеш контрола върху задницата, ти отнемаш и страха, който пилотите имат от моторите. Така те започват да натискат все повече и повече в една посока, която е предницата. А когато загубите предницата, често моторът се връща на пистата. Вижда ли сме множество катастрофални инциденти, в които пилотът е изпуснал предницата и се връща на пистата.



„Колко по-безопасно става със задницата, толкова по-опасно става с предницата. Така отново ще виждаме ужасни неща. Освен това и максималната скорост ще се увеличава. Пилотите няма да имат право на грешки в зоните за спиране, всички ще са на лимита през цялото време“, обясни Стоунър.

Австралиецът също така каза, че не е голяма привърженик и на новите правила, които ще бъдат въведени в MotoGP през 2027 година. Те ще включват по-малки двигатели, по-опростена аеродинамика и забрана на устройствата за приклякане на моторите.

„За мен промените не са достатъчни, защото сега моторът ще бъде по-лек и съответно пилотите ще могат да спират по-късно. Отделно те ще имат по-ниска максимална скорост, което като цяло ще означава, че възможностите за изпреварване ще са по-малко.



„Аеродинамиката ще си остана, така че скоростта в завоите може би ще е дори по-висока. С по-леките мотори това ще създаде голяма турбуленция, което ще направи задните мотори по-нестабилни и ще доведе до проблеми с температурата на гумите им.



„Само преди няколко години говорихме как разходите в MotoGP стават много големи и се правеха опити за тяхното ограничаване. Аеродинамиката определено не прави нещата по-лесни. Тя е най-скъпото нещо, което можеш да развиваш. Просто не знам как никой не вижда проблема. Всяка стъпка, която те взимат в тази посока, прави нещата по-зле“, коментира Стоунър.

