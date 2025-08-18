Оскар Пиастри ще има собствена трибуна в Мелбърн догодина

Настоящият лидер в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри ще има собствена трибуна на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн по време на следващата Гран При на Австралия, която ще открие сезон 2026 между 6 и 8 март.

Трибуната ще бъде разположена на старт-финалната права, непосредствено до стартовата линия и срещу гаражите, които Пиастри и отборът на Макларън ще помещават. Билетите за трибуната на Пиастри ще се продават свободно, а всеки, който се закупи от тях, ще получи специален пакет с фенски артикули на австралиеца.

„Вълнувам се от новината, че ще има своя собствена трибуна по време на Гран При на Австралия догодина. Усещането е сюрреалистично, никога не съм вярвал, че това ще се случи, но подкрепата е невероятна и нямам търпение да видя как ще изглежда всичко следващия март.



„Да видя всички фенове в моята трибуна, която ще бъде непосредствено срещу гаража на Макларън, ще бъде страхотно изживяване и нямам търпение да усетя енергията и цялостната атмосфера. Благодаря на всички, които направиха това възможно и благодаря предварително на всички, който иска да е част от него. Австралийските фенове винаги идват да ме подкрепят и това е още една допълнителна причина да нямам търпение да се състезавам в Мелбърн през 2026 година“, заяви Пиастри.

Only gone and got a grandstand pic.twitter.com/hoioxpPhpK — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 18, 2025

Много е възможно догодина австралиецът да се състезава пред родната си публика като действащия световен шампион във Формула 1. За целта той ще трябва да се пребори със съотборника си Ландо Норис. В момента предимството е на страната на Пиастри, който има аванс от девет точки преди финалните десет кръга за сезон 2025.

Иначе продажбата на билети за Гран При на Австралия през 2026 година за широката публика ще стартира на 10 септември.

