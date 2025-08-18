Популярни
  3. Забраниха достъп до стадионите на фена на Ливърпул, който обиждаше на расистка основа Семеньо

  • 18 авг 2025 | 14:27
  • 173
  • 0

Привърженикът, който засипа с расистки обиди ганайския футболист на Борнемут Антоан Семеньо, на мача Ливърпул - Борнемут (4:2) в петък, получи забрана да посещава стадионите във Великобритания, обявиха от полицията в понеделник. 47-годишният гражданин на Ливърпул бе изгонен от стадиона след прекъсването на срещата, а в събота е бил арестуван. Английската полиция го е освободила, като му е забранила "да присъства на всеки футболен мач на територията на Великобритания", като дори няма право да доближава футболен стадион на по-малко от миля (1,6 км), се уточнява в комюнике.

Разследването продължава, като полицията си сътрудничи с клуба. Мачът Ливърпул - Борнемут бе прекъснат в 29-ата минута, след като Семеньо предупреди съдията, че е станал жертва на расистки обиди от трибуните. Ганайското крило, което вкара два гола в мача, заяви в събота, че това ще го бележи "завинаги".

"Не заради думите на един човек, а защото цялото футболно семейство се обедини", написа ганаецът в социалните мрежи. 

Снимки: Imago

