Забраниха достъп до стадионите на фена на Ливърпул, който обиждаше на расистка основа Семеньо

Привърженикът, който засипа с расистки обиди ганайския футболист на Борнемут Антоан Семеньо, на мача Ливърпул - Борнемут (4:2) в петък, получи забрана да посещава стадионите във Великобритания, обявиха от полицията в понеделник. 47-годишният гражданин на Ливърпул бе изгонен от стадиона след прекъсването на срещата, а в събота е бил арестуван. Английската полиция го е освободила, като му е забранила "да присъства на всеки футболен мач на територията на Великобритания", като дори няма право да доближава футболен стадион на по-малко от миля (1,6 км), се уточнява в комюнике.

Разследването продължава, като полицията си сътрудничи с клуба. Мачът Ливърпул - Борнемут бе прекъснат в 29-ата минута, след като Семеньо предупреди съдията, че е станал жертва на расистки обиди от трибуните. Ганайското крило, което вкара два гола в мача, заяви в събота, че това ще го бележи "завинаги".

"Не заради думите на един човек, а защото цялото футболно семейство се обедини", написа ганаецът в социалните мрежи.

Shocking and unacceptable. 😡 A Liverpool fan in a wheelchair directed racist abuse at Antoine Semenyo during the match. No excuses—racism has no place in football or anywhere. Clubs and authorities must act decisively. #PL #LIVBOU #SayNoToRacism #Semenyo #LFC pic.twitter.com/oySbh2nh53 — MBE Sport HQ (@MBESportHQ) August 15, 2025

Снимки: Imago