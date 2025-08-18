Популярни
Верстапен се оказа прав за силните страни на колата на Макларън

  • 18 авг 2025 | 13:45
  • 655
  • 0

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела потвърди, че световният шампион Макс Верстапен е „прав“ в коментара си за силните страни на колата на шампионите при конструкторите – MCL39.

Сезон 2025 се развива успешно за Макларън – тимът записа 11 победи в първите 14 старта, а Оскар Пиастри и Ландо Норис се откъснаха напред в битката за световната титла.

Най-добрата новина за Макларън е, че колата на тима – MCL39, е конкурентна на всички типове трасета, но наскоро Макс отбеляза, че Макларън има най-голямо предимство в средно бързите завои. И Стела е напълно съгласен с наблюденията на шампиона.

„Това е лесен отговор, тъй като е достатъчно да погледнем GPS данните – обясни Стела. – Когато погледнем сравнението със скоростта на другите отбори, данните показват, че колите на Макларън постигат най-висока скорост в средно бързите завои, вътре в самите завои. Така че, да, мисля че наблюдението на Макс е правилно.“

Но Стела потвърди и още нещо – че MCL39 също има слаби страни.

„Ние също имаме слабости – обясни Андреа. – Ако вземем някои от най-бързите завои – като „Копс“ на „Силвърстоун“ или „Пуон“ на „Спа“, там нашата кола не е най-бързата. Същото важи и за бавните завои, там също не сме най-бързите.“

Снимки: Imago

