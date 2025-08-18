Алекс Маркес възропта срещу дългата обиколка в Австрия

Още след финала на състезанието за Гран При на Чехия преди месец беше ясно, че за Алекс Маркес надпреварата за Гран При на Австрия няма да бъде много лесна заради наказанието, което му беше дадено след финала в Бърно.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

В Чехия по-малкият от братята Маркес се удари с Жоан Мир, което извади и двамата пилоти от състезанието. А след неговия финал комисарите наказаха пилота на Грезини Дукати с минаване през дългата обиколка, което той трябваше да изтърпи в следващото си състезание.

За съжаление на Маркес той изтърпя наказанието си в Гран При на Австрия, където дългите обиколки е една от по-дългите в целия календар на MotoGP. На повечето писти минаване през дългата обиколка струва по около две секунди, но на „Ред Бул Ринг“ загубата е двойно по-голяма, което изобщо не се хареса на по-малкия от братята Маркес.

След наказанието си, което той изтърпя в края на четвъртата обиколка, испанецът финишира едва десети. По този начин пилотът на Грезини Дукати загуби нови 19 точки от своя брат Марк в битката за титлата, в която Алекс вече изостава със 142 пункта.

„Беше трудно, но аз го приемам леко. Но не е честно, че дългите обиколки не са еднакви навсякъде. На повечето писти се губят между 1.7 и 2.3 секунди, а днес за загубих 3.6 в дългата обиколка, така че си беше по-скоро като двойна дълга обиколка.



„Като изключим това, когато изтърпиш дълга обиколка в началото, ти губиш много позиции, което промяна цялото ти състезание. Впоследствие всичко по мотора започна да се нагрява, така че аз не натисках много и просто се опитах да стигна до финала без да допускам грешки.



„Може би можех да направя още едно изпреварване срещу Раул (Фернандес), но това щеше да ми донесе само една допълнителна точка. Затова предпочетох да финиширам състезанието. Да си призная, гледам напред към Унгария.



„Важното е, че след паузата ние се върнахме в добро настроение и с добро темпо. Това е нещо, което наистина е много хубаво“, каза Алекс Маркес.

