Борусия поиска млад аржентинец от Манчестър Сити и се раздели с нападател, преборил коварна болест

Борусия (Дортмунд) отправи оферта за талантливия аржентински футболист на Манчестър Сити Клаудио Ечевери, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

“Жълто-черните” искат да вземат под наем 19-годишния офанзивен халф, като освен това ще желаят да имат и опция за постоянното му закупуване. Ечевери дойде в Манчестър Сити от Ривър Плейт през зимния трансферен прозорец на 2025 г. за трансферна сума от около 12 млн. паунда. Досега обаче младият аржентинец получаваше твърде малко шансове за изява и има едва 3 мача и 1 гол за “гражданите”.

🚨⚫️🟡 EXCLUSIVE | Borussia Dortmund have submitted an offer to Manchester City for Claudio #Echeverri.#BVB are pushing for a loan deal with a buy option for the 19 y/o playmaker, who is under contract with #MCFC until 2028.



City gem has several options on the table. It also… pic.twitter.com/TNImmoUGBk — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 15, 2025

От Ечевери се интересуват още Рома и Жирона. Все още обаче не е ясно дали от Ман Сити са склонни да приемат офертите към него.

Междувременно Борусия обяви официално, че се разделя с нападателя Себастиан Алер. 31-годишният котдивоарски футболист премина в Утрехт, където игра под наем през втората половина на миналия сезон и вкара 6 гола в 18 мача, като сега е подписал с нидерландския тим за един сезон.

Alles Gute für Deine Zukunft, Seb! 🙏💛



Mittelstürmer Sebastien Haller verlässt Schwarzgelb und wechselt zum niederländischen Erstligisten @fcutrecht. 🇳🇱



Alle Infos: https://t.co/X7nIWoypYU pic.twitter.com/zSc70AvmJG — Borussia Dortmund (@BVB) August 18, 2025

Алер дойде в Дормунд през 2022 г. Малко след това той бе диагностициран с рак на тестисите, но успя да пребори коварното заболяване. За Борусия той изигра общо 41 мача, в които вкара 12 попадения и даде 6 асистенции. Клубът се раздели окончателно с него, като му плати компенсация от около 4 млн. евро, но ще спести от доста сериозната му заплата.

Снимки: Imago