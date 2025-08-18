Борусия поиска млад аржентинец от Манчестър Сити и се раздели с нападател, преборил коварна болест

Борусия (Дортмунд) отправи оферта за талантливия аржентински футболист на Манчестър Сити Клаудио Ечевери, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.
“Жълто-черните” искат да вземат под наем 19-годишния офанзивен халф, като освен това ще желаят да имат и опция за постоянното му закупуване. Ечевери дойде в Манчестър Сити от Ривър Плейт през зимния трансферен прозорец на 2025 г. за трансферна сума от около 12 млн. паунда. Досега обаче младият аржентинец получаваше твърде малко шансове за изява и има едва 3 мача и 1 гол за “гражданите”.
От Ечевери се интересуват още Рома и Жирона. Все още обаче не е ясно дали от Ман Сити са склонни да приемат офертите към него.
В Рома хвърлиха око на аржентинец от Сити
Междувременно Борусия обяви официално, че се разделя с нападателя Себастиан Алер. 31-годишният котдивоарски футболист премина в Утрехт, където игра под наем през втората половина на миналия сезон и вкара 6 гола в 18 мача, като сега е подписал с нидерландския тим за един сезон.
Алер дойде в Дормунд през 2022 г. Малко след това той бе диагностициран с рак на тестисите, но успя да пребори коварното заболяване. За Борусия той изигра общо 41 мача, в които вкара 12 попадения и даде 6 асистенции. Клубът се раздели окончателно с него, като му плати компенсация от около 4 млн. евро, но ще спести от доста сериозната му заплата.
Снимки: Imago