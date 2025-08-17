Копецки най-после започна да се откъсва напред в рали „Барум“

Популярни
  Моторни спортове
  17 авг 2025
Големият фаворит за победата в рали „Барум“ Ян Копецки (Шкода) най-после започна да се откъсва пред преследвачите си в 6-я кръг на Европейския рали шампионат.

Копецки спечели два от трите сутрешни етапа днес – трудния „Подхоран“ (20,61 км) и техничния и бърз „Катеринице“ (12,62 км) и вече има аванс от 11,6 секунди пред Джон Армстронг (Форд). Трети е Андреа Мабелини (Шкода, на снимката), на 9,8 секунди от ирландеца.

Сутринта Ерик Каис (Хюндай) спечели първото минаване на „Пиндула“ (17,22 км), а Копецки остана 6-и на 6 секунди и Армстронг се доближи на 6,3 секунди зад него. След това обаче дойдоха двете поредни етапни победи на Копецки, който преследва 12-ата си победа в чешката класика.

4-и в класирането е шампионът на Австрия Симон Вагнер (Хюндай), който вече е на 31,3 секунди от Копецки, но подобно на Ян, Симон се бори за титлата на Чехия и няма европейска програма. Топ 5 затваря лидерът в чешкия рали шампионат Филип Мареш (Тойота), който е на 18,7 секунди от Вагнер.

Рали „Барум“ завършва днес с вторите минавания на трите сутрешни отсечки, като пауърстейджът – второто минаване на „Катеринице“ е от 17:00 часа българско време.

