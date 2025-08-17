Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алдегер: С износени гуми съм много бърз

Алдегер: С износени гуми съм много бърз

  • 17 авг 2025 | 16:35
  • 226
  • 0
Алдегер: С износени гуми съм много бърз

Новобранецът Фермин Алдегер записа своя най-добър резултат от началото на сезона в MotoGP, след като финишира втори в надпреварата за Гран При на Австрия.

Испанският пилот на Грезини Дукати стигна до втората позиция на „Ред Бул Ринг“ с много силно темпо във втората половина на дистанцията. След финала Алдегер заяви, че в екипа му знаят, че когато гумите са износени, той е много бърз. Младият испанец не пропусна да спомене и загиналите в последните месеци негови сънародници Борха Гомес и Пау Алсина, които загубиха животите си след инциденти на „Маникур“ и „Моторланд Арагон“.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място
Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

„Много съм доволен, защото Австрия не е сред любимите ми писти, както е и Льо Ман. Да постигна два подиума на две лоши за мен писти е невероятно. Ние знаем, че съм много бърз с износени гуми, трябва да продължим да работим. Благодаря на всички в отбора на Грезини, на всички в Дукати. Това състезание е за Борха Гомес и Пау Алсина“, каза Алдегер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Екатерина Стратиева: Връщам си увереността и жаждата за каране

Екатерина Стратиева: Връщам си увереността и жаждата за каране

  • 17 авг 2025 | 13:52
  • 2733
  • 0
Копецки най-после започна да се откъсва напред в рали „Барум“

Копецки най-после започна да се откъсва напред в рали „Барум“

  • 17 авг 2025 | 13:32
  • 554
  • 0
Анхел Пикерас с трета победа за сезона в Moto3 след класика в Австрия

Анхел Пикерас с трета победа за сезона в Moto3 след класика в Австрия

  • 17 авг 2025 | 12:50
  • 1140
  • 0
Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?

Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?

  • 17 авг 2025 | 11:25
  • 2357
  • 1
Контузеният Маверик Винялес пропуска Гран При на Унгария, а може и още състезания

Контузеният Маверик Винялес пропуска Гран При на Унгария, а може и още състезания

  • 17 авг 2025 | 10:24
  • 464
  • 0
Баная не намери обяснение за проблемите, които провалиха спринта му

Баная не намери обяснение за проблемите, които провалиха спринта му

  • 17 авг 2025 | 09:56
  • 657
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 51568
  • 31
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 20310
  • 16
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 12274
  • 94
Челси 0:0 Кристъл Палас, без голове до почивката

Челси 0:0 Кристъл Палас, без голове до почивката

  • 17 авг 2025 | 16:34
  • 2675
  • 1
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 17688
  • 67
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 9691
  • 48