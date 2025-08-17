Алдегер: С износени гуми съм много бърз

Новобранецът Фермин Алдегер записа своя най-добър резултат от началото на сезона в MotoGP, след като финишира втори в надпреварата за Гран При на Австрия.

Испанският пилот на Грезини Дукати стигна до втората позиция на „Ред Бул Ринг“ с много силно темпо във втората половина на дистанцията. След финала Алдегер заяви, че в екипа му знаят, че когато гумите са износени, той е много бърз. Младият испанец не пропусна да спомене и загиналите в последните месеци негови сънародници Борха Гомес и Пау Алсина, които загубиха животите си след инциденти на „Маникур“ и „Моторланд Арагон“.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

„Много съм доволен, защото Австрия не е сред любимите ми писти, както е и Льо Ман. Да постигна два подиума на две лоши за мен писти е невероятно. Ние знаем, че съм много бърз с износени гуми, трябва да продължим да работим. Благодаря на всички в отбора на Грезини, на всички в Дукати. Това състезание е за Борха Гомес и Пау Алсина“, каза Алдегер.

Снимки: Gettyimages