Бедзеки: В края моторът ми разви някакви проблеми и трябваше да намаля

Марко Бедзеки разкри след финала на надпреварата за Гран При на Австрия, че неговият мотор на Априлия е развил някакви проблеми в заключителните етапи на битката на „Ред Бул Ринг“, което го е принудило да намали своето темпо.

Италианецът стартира от полпозишъна и води в първите 18 обиколки преди да бъде атакуван за първи път от Марк Маркес в средата на 19-я тур. Бедзеки успя да парира тази атака, но нямаше отговор за втората атака, която дойде в началото на 20-та обиколка. Впоследствие той загуби и второто място от Фермин Алдегер, за да завърши трети и да запише своя четвърти неделен подиум през 2025 година.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

„Много, много съм доволен от уикенда като цяло. След тежкия петък ние успяхме да обърнем нещата, спечелиха полпозишъна, а днес съм на подиума, това е страхотно. Трябва да кажа, че дадох всичко от себе си, както винаги, но, за съжаление, в края моторът ми разви някакви проблеми и трябваше да намаля.



„Но искам да благодаря на всички в отбора и във фабриката, които свършиха страхотна работа. Искам да благодаря още на Вале (Валентино Роси), на всички от академията и на всички мои приятели, които са тук. Надявам се, че ви хареса“, каза Бедзеки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages