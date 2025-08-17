Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

След своя шести пореден двоен триумф в MotoGP Марк Маркес отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране и се доближи още повече до седмата си световна титла в кралския клас.

Шесткратният световен първенец оглавява подреждането с актив от 418 точки и води с цели 142 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши десети на „Ред Бул Ринг“ след наказанието, което той трябваше да изтърпи заради удара си с Жоан Мир в Чехия. Тройката с изоставане от 197 пункта оформя Франческо Баная, който завърши осми в Гран При на Австрия.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия:

Марк Маркес – 418 точки Алекс Маркес – 276 Франческо Баная – 221 Марко Бедзеки – 178 Франко Морбидели – 144 Фабио Ди Джанантонио – 144 Педро Акоста – 144 Фермин Алдегер – 121 Йоан Зарко – 114 Фабио Куартараро – 103 Брад Биндър – 82 Раул Фернандес – 73 Маверик Винялес – 69 Енеа Бастианини – 63 Лука Марини – 55 Ай Огура – 53 Джак Милър – 52 Жоан Мир – 42 Алекс Ринс – 42 Такааки Накагами – 10 Хорхе Мартин – 9 Лоренцо Савадори – 8 Пол Еспаргаро – 8 Аугусто Фернандес – 6 Мигел Оливейра – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg