Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:06
  • 378
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

След своя шести пореден двоен триумф в MotoGP Марк Маркес отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране и се доближи още повече до седмата си световна титла в кралския клас.

Шесткратният световен първенец оглавява подреждането с актив от 418 точки и води с цели 142 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши десети на „Ред Бул Ринг“ след наказанието, което той трябваше да изтърпи заради удара си с Жоан Мир в Чехия. Тройката с изоставане от 197 пункта оформя Франческо Баная, който завърши осми в Гран При на Австрия.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място
Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия:

  1. Марк Маркес – 418 точки

  2. Алекс Маркес – 276

  3. Франческо Баная – 221

  4. Марко Бедзеки – 178

  5. Франко Морбидели – 144

  6. Фабио Ди Джанантонио – 144

  7. Педро Акоста – 144

  8. Фермин Алдегер – 121

  9. Йоан Зарко – 114

  10. Фабио Куартараро – 103

  11. Брад Биндър – 82

  12. Раул Фернандес – 73

  13. Маверик Винялес – 69

  14. Енеа Бастианини – 63

  15. Лука Марини – 55

  16. Ай Огура – 53

  17. Джак Милър – 52

  18. Жоан Мир – 42

  19. Алекс Ринс – 42

  20. Такааки Накагами – 10

  21. Хорхе Мартин – 9

  22. Лоренцо Савадори – 8

  23. Пол Еспаргаро – 8

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Мигел Оливейра – 6

  26. Сомкиат Чантра – 1

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg

