След своя шести пореден двоен триумф в MotoGP Марк Маркес отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране и се доближи още повече до седмата си световна титла в кралския клас.
Шесткратният световен първенец оглавява подреждането с актив от 418 точки и води с цели 142 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши десети на „Ред Бул Ринг“ след наказанието, което той трябваше да изтърпи заради удара си с Жоан Мир в Чехия. Тройката с изоставане от 197 пункта оформя Франческо Баная, който завърши осми в Гран При на Австрия.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия:
Марк Маркес – 418 точки
Алекс Маркес – 276
Франческо Баная – 221
Марко Бедзеки – 178
Франко Морбидели – 144
Фабио Ди Джанантонио – 144
Педро Акоста – 144
Фермин Алдегер – 121
Йоан Зарко – 114
Фабио Куартараро – 103
Брад Биндър – 82
Раул Фернандес – 73
Маверик Винялес – 69
Енеа Бастианини – 63
Лука Марини – 55
Ай Огура – 53
Джак Милър – 52
Жоан Мир – 42
Алекс Ринс – 42
Такааки Накагами – 10
Хорхе Мартин – 9
Лоренцо Савадори – 8
Пол Еспаргаро – 8
Аугусто Фернандес – 6
Мигел Оливейра – 6
Сомкиат Чантра – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg