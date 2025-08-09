Септември (Тервел) прегази Доростол за купата на АФЛ

Септември (Тервел) разгроми у дома Доростол (Силистра) с 8:0 в среща от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Домакините премахнаха окончателно интригата още до средата на първото полувреме. Дотогава Ивайло Лазаров, Кристиан Пешков, Димитър Михалев и Петър Георгиев разтресоха по веднъж мрежата на съперника. Септември започна втората част без първите трима. Христодар Христов, Георги Георгиев, Владислав Мирчев и Стилян Спасов реализира останалите попадения.