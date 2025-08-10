Популярни
  • 10 авг 2025 | 20:10
  • 438
  • 0
Бенковски без проблеми в Русе за купата на АФЛ

На градския стадион в Русе, Бенковски (Исперих) спечели гостуването си на Дунарит (Николово, Област Русе) с 6:0 в среща от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Селекцията на Николай Кънчев доминираше през цялото време и можеше да вкара още голове. Янчо Андреев, Светослав Николов и Петър Иванов премахваха интригата с попаденията си през първото полувреме. След почивката се разписаха и Сонер Хюсеин, Радослав Златев и Лъчезар Иванов.

