Георги Каменов: Марица (Пловдив) е клуб за пример

  • 15 авг 2025 | 08:02
  • 282
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград гостува на Марица (Пловдив). Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излязохме с чест от мачове срещу силни съперници. Няма обаче еуфория. Работим спокойно и изключително сериозно. Предстои ни много тежко изпитание. Марица (Пловдив) е клуб за пример във всяко отношение, не само в нашата група. Подхождаме към предстоящия двубой със същата пределна мобилизация, както и към предишните мачове. Важното е да играем според потенциала си“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Здрав сблъсък в Пловдив

  15 авг 2025 | 08:05
  • 2943
  • 2
Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

  15 авг 2025 | 07:53
  • 475
  • 0
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  15 авг 2025 | 07:52
  • 2944
  • 1
Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

  15 авг 2025 | 07:51
  • 381
  • 0
Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

  15 авг 2025 | 07:47
  • 356
  • 0
Редовски за гостуването в Радомир

  15 авг 2025 | 07:44
  • 281
  • 0
Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  14 авг 2025 | 20:52
  • 170336
  • 682
Здрав сблъсък в Пловдив

  15 авг 2025 | 08:05
  • 2943
  • 2
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  15 авг 2025 | 07:37
  • 3320
  • 0
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  15 авг 2025 | 05:54
  • 18881
  • 13
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  14 авг 2025 | 22:25
  • 102679
  • 95
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  15 авг 2025 | 07:52
  • 2944
  • 1