Георги Каменов: Марица (Пловдив) е клуб за пример

Утре едноименния тим на Димитровград гостува на Марица (Пловдив). Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излязохме с чест от мачове срещу силни съперници. Няма обаче еуфория. Работим спокойно и изключително сериозно. Предстои ни много тежко изпитание. Марица (Пловдив) е клуб за пример във всяко отношение, не само в нашата група. Подхождаме към предстоящия двубой със същата пределна мобилизация, както и към предишните мачове. Важното е да играем според потенциала си“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.