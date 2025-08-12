Марица привлече вратар от Ботев (Пловдив)

Популярни
  12 авг 2025
Марица привлече младия вратар Дениз Русев от Ботев (Пловдив). Той е роден на 28 юни 2007 година в град Сливен. Започва да се занимава с футбол във ФА Сините камъни (Сливен). През лятото на 2022 година преминава в школата на Ботев (Пловдив). Става шампион в Зонална група U16 с Ботев през сезон 2022/23.

Има четири индивидуални награди за най-добър вратар в различни първенства и турнири, както и награда за Спасяване на месеца в Елитна група U17. През 2024 година подписва договор с Ботев за 1 година.

Русев вече участва пълноценно в тренировъчния процес, като много бързо се адаптира към обстановката в Марица.

