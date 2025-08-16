Популярни
Клубни легенди гледат варненското дерби от официалната ложа на "Спартак"

  • 16 авг 2025 | 19:41
  • 485
  • 0

Ложата на стадион "Спартак" бе изпълнена с много ветерани и спортни деятели на спорта от двата варненски клуба. Сред зрителите бяха Иван Петров, който получи заслужени поздравления за 70-годишния си юбилей, Пламен Казаков, Пламен Михов, Йордан Владимиров, Боян Илиев, рекордьорът по брой участия в професионалния футбол - Георги Илиев, и Харaламби Харалампиев от Черно море.

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби на Варна
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби на Варна

Спортно-техническото ръководство на Добруджа, в лицето на президента Сергей Серафимов, треньорът Атанас Атанасов и спортният директор Енгибар Енгибаров, също бяха сред VIP гостите на стадиона.

Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto

