Спартак (Варна) и Черно море наградиха Иван Петров

Преди началото на варненското дерби, под бурните аплодисменти на зрителите, отпразнувалият наскоро 70-годишен юбилей - Иван Петров, получи почетен плакет и от двата клуба, за които е играл.
Спартак (Варна) 1:3 Черно море, "моряците" пак поведоха след груба грешка на Ковальов
Бившият нападател е със 101 гола в 328 мача за "соколите", а за "моряците" има 49 срещи с 13 попадения в професионалния футбол. Наградите бяха връчени от Пламен Казаков, Мирослав Коларов и пресаташето на Черно море.
Пламен Трендафилов
Снимки: Startphoto