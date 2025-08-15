Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани потвърди, че Кингсли Коман напуска клуба. Французинът се е сбогувал със съотборниците си и ще премине в Ал-Насър в Саудитска Арабия. Компани говори преди утрешния двубой срещу Щутгарт за Суперкупата на Германия.

“Когато толкова успешен играч, напусне клуба, винаги е емоционално, заяви Компани относно трансфера на Коман. - Но трябва да разберем неговото решение и това, което той искам. Имаме голямо уважение към това, което направи за клуба”.

Относно предстоящия двубой той заяви: “Аз съм печелил Суперкупа няколко пъти в кариерата си и знам от опит, че е важно да я спечелил. Ако не си го правил, тогава можеш да кажеш, че не е важна. За нас като клуб всеки трофей е важен, така че този също е важен. Искаме да спечелим утре”.

Компани коментира и дали ще дадеш шанс на младите играчи утре: “Няма да кажа нищо за състава. Не става дума за индивидуални играчи. Няма никаква полза да разкривам състава, така че няма да го направя. Младите играчи ще трябва да чакат своя шанс. Дайте им малко време”.

Наставникът говори и за контузията н Серж Гнабри: “Серж почувства нещо на последната тренировка преди мача с Тотнъм. Можеше да участва частично в срещата срещу Цюрих, но тренира пълноценно. Проблемът не е сериозен”