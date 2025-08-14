Популярни
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

Отборът на Щутгарт е "решен" да спечели първия трофей за сезона в мача срещу Байерн Мюнхен за Суперкупата на Германия в събота, предаде ДПА.

"Байерн е един от най-добрите отбори в Германия, но това е само един мач и ще се играе на нашия стадион. Решени сме да вдигнем купата", заяви треньорът на тима Себастиан Хьонес на пресконференцията си. "Не бива да имаме надежди, че Байерн ще дойде в Щутгарт в слаба форма заради по-кратката им подготовка", предупреди той.

Вратарят Александър Нюбел ще пропусне мача заради контузия на рамото, докато Анжело Щилер е във форма, след като излекува контузия на глезена през лятото, разкри треньорът. Щутгарт спечели Купата на Германия през миналия сезон и ще се изправи срещу шампиона Байерн. Извън терена продължава сагата за евентуалния трансфер на Ник Волтемади от Щутгарт в Байерн.

"Швабите" досега отказаха две оферти за нападателя от Байерн, като втората беше за 55 милиона евро. Щутгарт иска поне 65 милиона за Волтемаде, за да седне на масата за преговори.  "Ник е част от нашия отбор. Той е много, много важен елемент", каза още Хьонес.

