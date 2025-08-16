Падането повлияло на увереността на Хорхе Мартин в тренировката в Австрия

Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин призна, че е загубил част от увереността си върху мотора на Априлия след падането си в самото начало на официалната тренировка преди Гран При на Австрия.

Мартинатора изпусна мотора си в подхода за предпоследния завой в самото начало на 60-минутната сесия и се озова на земята с доста висока скорост. За щастие на испанеца този път той се размина без никакви наранявания и след бърза смяна на гащеризона се върна на пистата с втория си мотор.

A FAST crash already for @88jorgemartin 🫢



The most important part is that he got up and walked away 👍#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/hk0FFzSkmj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 15, 2025

С него испанецът не успя да се класира за втората фаза на квалификацията, оставайки на 16-о място. А Мартин призна, че част от неговото изоставане се дължи на факта, че той е загубил голяма част от увереността си след падането в началото на тренировката.

„Нужно ми е време, за да се адаптирам, а катастрофата определено не помогна, защото загубих голяма част от моята увереност и ми беше трудно да спирам здраво. Обиколка по обиколка ситуацията се подобри, но все още ми е нужно време, за да разбера добре мотора.



„Усещам, че моят потенциал и потенциалът на мотора са по-големи, но ми е нужно време, за да подредя всички парчета. Надявам се, че заедно с отбора ние ще намерим нещо, с което да направим стъпка напред в събота“, заяви световният шампион.

Неговият съотборник Марко Бедзеки започна деня с отличното трето време в първата свободна тренировка. Във важната официална подготвителна сесия обаче италианецът остана едва 18-и и ще прави компания на Мартин в първата фаза на квалификацията.

Turn 4 moments at the end of the session 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/0OKXUww9hN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 15, 2025

„Тази сутрин ние стартирахме екстремно добре, докато следобед страдахме малко повече. Допуснах няколко дребни грешки, а и няколко пъти излетях от пистата, но не това беше проблемът. Усещането не беше добро. Просто трябва да анализираме случилото се, да разучим данните и да се опитаме да решим проблема в събота. Разполагаме и с Q1, която ние ще се опитаме да използваме в наша полза“, каза Бедзеки.

Снимки: Gettyimages