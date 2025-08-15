Популярни
  Косич: Футболът в България е много труден, а Петър е великолепен

  15 авг 2025
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич похвали футболистите си и по-специално автора на победния гол Петър Андреев след инфарктната победа с 2:1 над Славия.

"Добър мач като цяло и в крайна сметка ние спечелихме. Много сме щастливи от този факт. Когато вкарахме първия гол, имахме добри ситуации за втори, но пропуснахме. Футболът в България е много труден и никога не знаеш какво може да се обърка. Анализирахме Славия срещу Лудогорец, играха много добре и заслужаваха нещо повече. Някои наши футболисти са малко уморени.

Петър е великолепен. Добро момче и добър играч. Надявам се, че може да продължи с доброто представяне.

Ако сравняваме сегашното представяне с това от миналата година, има промени. Сега играем като тим. Това може да се промени следващата седмица, една контузия може да промени всичко.

Мислим мач за мач. Днес изхабихме много усилия, имаме някои вероятни контузии и ще трябва да намерим решение. Срещу Черно море ни предстои много труден двубой. Те са много добър отбор", каза в заключение Косич по повод предстоящия сблъсък във Варна срещу тима на Илиан Илиев.

