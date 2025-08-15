Андреев: Като не вкараш, ще ти вкарат, в Локомотив настроението е топ

Героят на Локомотив (Пловдив) в днешния мач срещу Славия - Петър Андреев, който вкара победния гол за крайното 2:1 срещу "белите", заяв след срещата, че противникът е пропуснал доста положения и това е спомогнало за успеха на неговия тим.

"Да поздравя публиката на Локомотив, бяха страхотни както винаги. В отбора има топ настроение, нямаме загуба. Един от водещите отбори сме в Пловдив. Искаме да радваме публиката на Локомотив и да се борим за евротурнирите.

Славия имаше положения. Има една българска поговорка - като не вкараш, ще ти вкарат. Но доминирахме в мача и се поздравяваме с трите точки.

Бях осем месеца извън терените. Благодаря на психоложката, Тома, треньорския щаб, че ми подадоха ръка, когато бях навел главата. На моето семейство също. Трудно е да се върнеш след 8 месеца отсъствие. Сега гледаме да излезем и навън", каза Андреев.