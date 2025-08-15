Нанков: Вярвам в тези момчета

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков сподели впечатленията си след поражението с 1:2 от ЦСКА 1948. Това беше и дебют за Нанков начело на новака в efbet Лига.

"Искам да кажа, че съм изключително доволен от поведението и старанието на моите футболисти. Мисля, че стояхме добре на терена и не отстъпвахме в нищо. Опитът, който имат домакините, се оказа решаващ. Ще опитаме да надграждаме и да играем по-добре от мач на мач. Повечето футболисти не бяха играли в Първа лига, само двама са играли в елита. Липсва опит, то се вижда, но съм изключително доволен от поведението. От три дни тренирам тези футболисти и смятам, че ще се подобряваме".