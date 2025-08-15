ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

Отборите на ЦСКА 1948 и Монтана се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Витоша” в Бистрица е с начален час 19:00 и ще бъде ръководена от Християна Гутева.

Домакините започнаха лъкатушещо новия шампионат, като до момента имат актив от седем точки на шеста позиция. В миналия кръг “червените” загубиха от Добруджа с 1:2, но преди това записаха успехи над Арда и Септември, както и равенство при визитата на Берое.

Гостите от своя страна все още търсят първи успех след завръщането си в елита. До момента тимът от Северозапада има две равенства - срещу Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца) и две загуби от Левски и Локомотив (София). Нестабилният старт доведе и до треньорска смяна и Танчо Калпаков подаде остава. На негово място днес дебют начело на тима ще направи Анатоли Нанков.

Двата тима не са се срещали един срещу друг от близо пет години, като последно през сезон 2020/21 двата тима си разминаха по една победа. ЦСКА 1948 победи с 2:0 в София, а Монтана с 1:0 като домакин.