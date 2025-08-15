Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 546
  • 1

Отборите на ЦСКА 1948 и Монтана се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Витоша” в Бистрица е с начален час 19:00 и ще бъде ръководена от Християна Гутева.

Домакините започнаха лъкатушещо новия шампионат, като до момента имат актив от седем точки на шеста позиция. В миналия кръг “червените” загубиха от Добруджа с 1:2, но преди това записаха успехи над Арда и Септември, както и равенство при визитата на Берое.

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Гостите от своя страна все още търсят първи успех след завръщането си в елита. До момента тимът от Северозапада има две равенства - срещу Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца) и две загуби от Левски и Локомотив (София). Нестабилният старт доведе и до треньорска смяна и Танчо Калпаков подаде остава. На негово място днес дебют начело на тима ще направи Анатоли Нанков.

ЦСКА 1948 платил 270 000 евро за десен и ляв бек, разкриха в Подгорица
ЦСКА 1948 платил 270 000 евро за десен и ляв бек, разкриха в Подгорица

Двата тима не са се срещали един срещу друг от близо пет години, като последно през сезон 2020/21 двата тима си разминаха по една победа. ЦСКА 1948 победи с 2:0 в София, а Монтана с 1:0 като домакин.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

  • 14 авг 2025 | 22:47
  • 1141
  • 1
Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

  • 14 авг 2025 | 22:43
  • 1584
  • 0
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 11117
  • 5
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 94574
  • 87
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 59165
  • 53
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 19125
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 163958
  • 658
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 94574
  • 87
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 526
  • 0
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 59165
  • 53
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 11117
  • 5