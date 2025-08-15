11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Монтана, които излизат в мач от петия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Иван Стоянов прави известни промени в сравнение с 11-те, които започнаха при поражението с 1:2 от Добруджа в предишния кръг. Най-съществената е тази под рамката на вратата, където Шейтанов отстъпва мястото си на Маринов. В халфовата линия за пръв път от началото на сезона място от първата минута намира дошлият от Арда Борислав Цонев.

Срещата ще е дебют на новия треньор на Монтана Анатоли Нанков.

ЦСКА 1948 - МОНТАНА

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Ценов, 15. Солтани, 34. Витанов, 10. Цонев, 20. Собреро, 67. Масиел, 11. Русев, 93. Диало

МОНТАНА: 30. Симеонов, 15. Ачемпонг, 5. Михайлов, 4. Борисов, 18. Илиев, 23. Тунгаров, 3. Илиадис, 24. Стрински, 7. Димитров, 10. Тодоров, 17. Коконов