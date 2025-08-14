Популярни
  3. Анатоли Нанков обяви групата на Монтана за дебюта си срещу ЦСКА 1948

  • 14 авг 2025 | 16:13
  • 464
  • 1
Новият старши тренор на Монтана Анатоли Нанков определи групата за предстоящото гостуване на ЦСКА 1948. Двубоят е в петък от 19:00 часа на стадиона в Бистрица. Голмайсторът на отбора Филип Ежике е контузен и пропуска мача.

Бразилският нападател Витиньо също, но заради липса на работна виза. Сред 20-те попадна Калоян Стрински, за сметка на Емануел Екеле.

Групата на Монтана:

Вратари: 30.Васил Симеонов, 1.Марсио Роса;

Защитници: 8.Петър Атанасов, 4.Никола Борисов, 18.Костадин Илиев, 6.Денис Динев, 14.Димитър Буров, 5.Мартин Михайлов, 10.Александър Тодоров, 25. Соломон Джеймс, 15. Кристофър Ачеампонг;

Полузащитници и нападатели: 22.Стефан Каменов, 23.Антон Тунгаров, 16.Томас Азеведо, 3.Илиъс Илиадис, 19.Владислав Цеков, 9. 21.Виктор Добрев, 17.Иван Коконов, 7.Борислав Димитров, 24.Калоян Стрински;

