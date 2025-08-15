Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Европейският шампион Турция обяви официално състава си за Световното първенство за жени в Тайланд (22 август - 7 септември). Селекционерът на тима Даниеле Сантарели е включил всичките си най-добри състезателки в момента.

Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

Турция ще пристигне в Тайланд с звездите си, водени от капитанката си и символ на отбора Еда Ердем и Мелиса Варгас. В състава са и посрещачките Ханде Баладън и Ебрар Каракурт. В списъка са още Зехра Гюнеш, Аслъ Калач, опитното либеро Джизем Йорге, както всички останали основни волейболистки, които играха на финалите на Лигата на нациите преди по-малко от месец.

Националките ни вече са в Китай

"Султанките на мрежата", както са известни туркините, са в предварителна Група E на Мондиала заедно с Испания, България и Канада. Турция ще играе срещу момичетата на Антонина Зетова във втория си мач от групата на 25-и август (понеделник) от 15,30 часа българско време.

Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

Състав на Турция за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Джансу Йозбай

Елиф Шахин

Диагонал:

Мелиса Варгас

Посрещачки:

Ханде Баладън,

Ебрар Каракурт

Дерия Чебечоолу

Япрак Еркек

Илкин Айдън

Централни блокировачки:

Еда Ердем Дюндар

Зехра Гюнеш

Аслъ Калач,

Синийд Джак-Късал

Либера:

Джизем Йорге

Ейлюл Акарчешме Ятгън.