Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

  • 15 авг 2025 | 18:25
  • 137
  • 0

Европейският шампион Турция обяви официално състава си за Световното първенство за жени в Тайланд (22 август - 7 септември). Селекционерът на тима Даниеле Сантарели е включил всичките си най-добри състезателки в момента.

Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното
Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

Турция ще пристигне в Тайланд с звездите си, водени от капитанката си и символ на отбора Еда Ердем и Мелиса Варгас. В състава са и посрещачките Ханде Баладън и Ебрар Каракурт. В списъка са още Зехра Гюнеш, Аслъ Калач, опитното либеро Джизем Йорге, както всички останали основни волейболистки, които играха на финалите на Лигата на нациите преди по-малко от месец.

Националките ни вече са в Китай
Националките ни вече са в Китай

"Султанките на мрежата", както са известни туркините, са в предварителна Група E на Мондиала заедно с Испания, България и Канада. Турция ще играе срещу момичетата на Антонина Зетова във втория си мач от групата на 25-и август (понеделник) от 15,30 часа българско време.

Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки
Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

Състав на Турция за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Джансу Йозбай

Елиф Шахин

Диагонал:

Мелиса Варгас

Посрещачки:

Ханде Баладън,

Ебрар Каракурт

Дерия Чебечоолу

Япрак Еркек

Илкин Айдън

Централни блокировачки:

Еда Ердем Дюндар

Зехра Гюнеш

Аслъ Калач,

Синийд Джак-Късал

Либера:

Джизем Йорге

Ейлюл Акарчешме Ятгън.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 27435
  • 35
Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 2764
  • 2
Националките ни вече са в Китай

Националките ни вече са в Китай

  • 14 авг 2025 | 20:16
  • 1684
  • 0
Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 20:13
  • 10875
  • 2
Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

  • 14 авг 2025 | 20:06
  • 1466
  • 1
Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 19:47
  • 9604
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 1851
  • 1
Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 23375
  • 47
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 24002
  • 63
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 27435
  • 35
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 5733
  • 7
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 16955
  • 35