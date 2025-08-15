Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Европейският шампион Турция обяви официално състава си за Световното първенство за жени в Тайланд (22 август - 7 септември). Селекционерът на тима Даниеле Сантарели е включил всичките си най-добри състезателки в момента.
Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното
Турция ще пристигне в Тайланд с звездите си, водени от капитанката си и символ на отбора Еда Ердем и Мелиса Варгас. В състава са и посрещачките Ханде Баладън и Ебрар Каракурт. В списъка са още Зехра Гюнеш, Аслъ Калач, опитното либеро Джизем Йорге, както всички останали основни волейболистки, които играха на финалите на Лигата на нациите преди по-малко от месец.
Националките ни вече са в Китай
"Султанките на мрежата", както са известни туркините, са в предварителна Група E на Мондиала заедно с Испания, България и Канада. Турция ще играе срещу момичетата на Антонина Зетова във втория си мач от групата на 25-и август (понеделник) от 15,30 часа българско време.
Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки
Състав на Турция за Световното първенство за жени в Тайланд:
Разпределителки:
Джансу Йозбай
Елиф Шахин
Диагонал:
Мелиса Варгас
Посрещачки:
Ханде Баладън,
Ебрар Каракурт
Дерия Чебечоолу
Япрак Еркек
Илкин Айдън
Централни блокировачки:
Еда Ердем Дюндар
Зехра Гюнеш
Аслъ Калач,
Синийд Джак-Късал
Либера:
Джизем Йорге
Ейлюл Акарчешме Ятгън.