Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

Селекционерът на женския национален отбор на Сърбия Зоран Терзич, който изведе “репрезентацията” до световната титла през 2018 година, до 2 европейски титли при 2011 и 2017 година, както и до сребро на Олимпийските игри в Рио 2016 и бронз в Токио 2020, отправи критика към тенденцията за масови натурализации в тима на Турция.

Повод за коментара му стана въпрос за фаворитите на предстоящото Световно първенство в Тайланд, което започва на 22-ри този месец. Припомняме, че момичетата на Антонина Зетова са в една група с отбора, воден от Даниеле Сантарели.

В момента Турция разполага с четири натурализирани волейболистки – Мелиса Варгас, Алексия Карутасу, Шинейд Джак-Кисал и Мелиха Исмаилоглу. Според правилника на Международната федерация по волейбол (FIVB) само две от тях могат да бъдат вписани в стартовия състав за един мач едновременно.

„Ако Турция играеше само с турски състезателки, нямаше да има проблем. Но нещата във волейбола и в света се променят. Преди беше немислимо да имаш повече от една натурализирана волейболистка, сега туркините имат две, скоро може да станат три, четири… или целия отбор“, коментира Терзич пред Sportklub.rs.

Сръбският специалист посочи Италия – настоящ олимпийски шампион и двукратен носител на трофея от Лигата на нациите – като основен кандидат за златото. Не бива да се забравя, че самата Сърбия е действащ двукратен световен шампион.

„Италия е големият фаворит в този турнир, гледайки предишните им резултати. Продължават да играят на много високо ниво. Няма да има по-голямо удоволствие за мен от това да играем още един финал срещу тях, както през 2018 г.“, каза Терзич.

Терзич не пропусна да спомене и Бразилия – сребърен медалист от последното издание на VNL и бронзов медалист от Олимпиадата в Париж 2024:

„Бразилия винаги е в битката за медалите. Разполагат с много добър състав. Контузията на Ана Кристина е сериозен удар, но въпреки това смятам, че имат отличен отбор.“

