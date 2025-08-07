Популярни
  3. Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

  • 7 авг 2025 | 20:05
  • 364
  • 0

Европейският шампион Турция, който е съперник на България в предварителната Група Е на Световното първенство за жени в Тайланд (22 август - 7 септември), записа две победи и загуби срещу настоящия световен първенец Сърбия в контролни срещи, играни в Анталия.

Момичетата на Даниеле Сантарели надиграха сръбската "репрезентация" с 3:0 (25:18, 25:17, 25:23) в първата проверка помежду им. Най-резултатни за туркините станаха Ебрар Каракурт и Мелиса Варгас със 17 и 15 точки за победата. За Сърбия Ваня Иванович, Александра Ужелац и Тияна Божкович завършиха съответно с 15, 14 и 13 точки.

Във втората среща двамата селекционери Даниеле Сантарели и Зоран Терзич използваха напълно различни състава, но все пак Турция направи пълен обрат и надделя с 3:2 (22:25, 18:25, 25:22, 25:18, 18:16). Най-полезни за турския тим бяха Дерия Чебечоолу и Ханде Баладън с 19 и 18 точки за успеха. За сръбкините Ваня Букилич реализира 18 точки, а Катарина Дангубич завърши с 15 точки.

В последната контрола между двата тима, обаче, Сърбия взе победата, след като се наложи с 3:0 (27:25, 25:20, 26:24). Отборите изиграха още един допълнителен гейм, който също отиде на сметката на сръбкините - 32:30. Най-резултатни за световните шампионки станаха Тияна Божкович и Александра Ужелац с по 19 точки. За Турция Мелиса Варгас завърши с 16 точки, а Ебрар Каракурт приключи с 12 точки.

Снимки: tvf.org.tr

