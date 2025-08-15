"Соколите" се подготвяха интензивно на "Локомотив"

Популярни
  15 авг 2025
Отборът на Спартак Варна проведе тренировките си преди дербито на Варна на игрище "Локомотив". През седмицата "соколите" тренираха именно на клубната база, за да съхранят тревното покритие на стадион "Спартак", чийто служители полагаха през последните дни усилия да го приведат в добро състояние. В изминалия кръг Спартак загуби от набралия скорост Левски, но се представи достойно.

Опитният специалист Гьоко Хаджиевски със сигурност ще се довери на този стил на игра, който въвежда от началото добра защита и силна игра по крилата. Твърде вероятно е в стартовия състав срещу Черно море като титуляр да започне левият полузащитник Даниел Иванов, който направи много силно включване срещу Левски  и отбеляза красив гол във вратата на Светослав Вуцов. Морската битка за Варна е в събота от 19:00 часа на стадион "Спартак" .

/Пламен Трендафилов/

