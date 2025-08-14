Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

Въпреки тежката ситуация, в която изпадна Спартак Варна, свързана с търсене на генерален спонсор и покриване на задължения, останали в предишното управление, стадион "Спартак" е подготвен за морското дерби. Доста служители напуснаха клуба, но тези, които останаха, вършат перфектна работа, макар и в намален състав.

За разлика от първия домакински двубой срещу Берое, тревното покритие към настоящия момент е в по-добро състояние, а хората от клуба полагат големи усилия да бъде възможно най-добре пригодено за игра преди началото на съботната морска битка между градските съперници Спартак и Черно море.

/Пламен Трендафилов/