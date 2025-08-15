Арманд Дуплантис си постави нова цел

Популярни
  • 15 авг 2025 | 16:15
  • 402
  • 0
Наскоро поставилият поредния си световен рекорд в овчарския скок Арманд Дуплантис вече има поставена нова цел.

Шведът, който се противопоставя на гравитацията, счупи световния рекорд за 13-ти път във вторник, скачайки 6,29 метра на Гран При на Унгария в Будапеща, и ще бъде една от най-големите атракции на Световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец.

"Естествената следваща стъпка би била 6,30. И мисля, че това би било огромна бариера за преодоляване за мен и за спорта като цяло“, каза Дуплантис пред репортери.

"Надявам се в близко бъдеще да постигна тази височина. Що се отнася къде са границите, всъщност не мисля за това.“

На световното първенство в Токио, което се провежда от 13 до 21 септември, той ще посети отново мястото на своя олимпийски пробив, където спечели първия си от двата златни медала на Игрите през 2021 г., отложени заради КОВИД.

Лишен от публика заради ограниченията по време на пандемията преди четири години, Дуплантис е нетърпелив да се завърне и да се състезава пред пълни трибуни в Токио.

"Може би никога не съм бил толкова развълнуван от състезание“, каза Дуплантис, който планира да участва в състезанието от Диамантената лига на Силезия в събота и във финала на елита в Цюрих по-късно този месец.

"Ще бъде невероятен стадион, когато е по-пълен и има енергията на публиката. Мисля, че това определено ще ми даде добър тласък.“

