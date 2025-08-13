Дуплантис ще бъде посланик на първото издание на Финалния турнир

Двукратният олимпийски шампион и световен рекордьор в овчарския скок за мъже Арманд Дуплантис бе обявен за посланик на предстоящото през 2026 първо издание на Финалния турнир (Ultimate Championship) на Световната атлетика (СА). Той ще бъде проведен в Будапеща, Унгария.

Дуплантис след пореднаия световен рекорд в Будапеща: Много обичам Унгария, харесва ми публиката

От международната федерация обявиха през миналата година, че лекоатлетическият сезон през 2026 ще завърши с голям глобален турнир. След това надпреварата ще бъде организирана на всеки две години, а шведският състезател Дуплантис ще бъде лицето на първата проява. От СА наричат позицията официално "Голяма звезда" (Ultimate Star).

Дуплантис не признава гравитацията! Отново подобри световния си рекорд

"В тази си роля Дуплантис ще бъде един от няколко водещи сътрудници на федерацията. Ще ви покажем кадри как той и останалите преследват хобитата си извън спорта, като става въпрос за музика, мода, изкуство и други. Мондо ще прави всичко това и ще промотира Финалния турнир на Световната атлетика", пишат от организацията.

Състезанията ще бъдат проведени при рекорден награден фонд от 10 милиона щатски долара, като златните медалисти във всяка дисциплина ще получават по 150 хиляди. Дуплантис ще бъде фаворит в овчарския скок в Будапеща, където спечели втората си световна титла през 2023. Именно в унгарската столица във вторник той постави нов световен рекорд със скок на 6.29 метра.

Дуплантис заяви, че целта му е да направи същото по време на Финалния турнир следващата година.

"Винаги търсим нови начини да поставим леката атлетика в центъра на вниманието на хората, а догодина Будапеща ще ни предостави шанс именно за това", каза 25-годишният швед.

"Имам страхотни спомени от този град, защото преди две години тук спечелих световна титла пред страхотна публика и на прекрасен стадион. Мечтая да счупя световния рекорд пред пълни трибуни догодина. Този турнир ще покаже най-доброто лице на нашия спорт и нямам търпение да стана част от него", продължи Дуплантис.

Финалният турнир по лека атлетика ще бъде тридневен от 11 до 13 септември 2026. Всяка сесия ще бъде динамична и под три часа, а с това се цели задържане на вниманието на телевизионната аудитория. Програмата включва 26 индивидуални дисциплини - 16 на писта и десет на терен. Щафетите са две, включително новата смесена на 4 по 100 метра.

Президентът на СА Себастиан Коу заяви: "Мондо е една от мегазвездите на нашия спорт. Той е изключително талантлив човек и в спорта, и извън него. Дали ни зашеметява с доминацията си в овчарския скок, или ни мотивира с музиката си, Мондо винаги е в центъра на вниманието. Радваме се, че той е нашата Голяма звезда".