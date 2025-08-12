Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Карабах
  3. Карабах чака Лудогорец или Ференцварош на плейофите

Карабах чака Лудогорец или Ференцварош на плейофите

  • 12 авг 2025 | 20:58
  • 3873
  • 4
Карабах чака Лудогорец или Ференцварош на плейофите

Карабах си осигури място в плейофите на Шампионската лига. Следващият му съперник ще е Лудогорец или Ференцварош. Азербайджанският тим нямаше проблеми с Шкения в третия квалификационен кръг и постигна втора победа, този път с 5:1, продължавайки напред с общ резултат 6:1. Северномакедонците също чакат резултата от мача на българския шампион, тъй като загубилият в Будапеща ще се изправи срещу тях в плейофите на Лига Европа.

Карабах допусна ранен гол, след като Фабрис Тамба откри резултата в 10-ата минута. Тимът на Гурбан Гурбанов обаче много бързо осъществи пълен обрат и в 18-ата минута вече водеше. Азерите вкараха още два гола до почивката, а Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

  • 12 авг 2025 | 19:57
  • 1809
  • 0
Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

  • 12 авг 2025 | 19:26
  • 897
  • 0
Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

  • 12 авг 2025 | 19:20
  • 5531
  • 5
Играят се решителни мачове в Шампионската лига: Фенербахче и Рейнджърс стигнаха до плейофите

Играят се решителни мачове в Шампионската лига: Фенербахче и Рейнджърс стигнаха до плейофите

  • 12 авг 2025 | 21:57
  • 11945
  • 3
Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

  • 12 авг 2025 | 18:43
  • 11149
  • 11
Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

  • 12 авг 2025 | 18:23
  • 1453
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 1:0 Лудогорец, много спорно отменен гол и няколко положения за разградчани

Ференцварош 1:0 Лудогорец, много спорно отменен гол и няколко положения за разградчани

  • 12 авг 2025 | 22:14
  • 21318
  • 174
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 22288
  • 91
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 4920
  • 4
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 13988
  • 14
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 38274
  • 37
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 31149
  • 115