Карабах чака Лудогорец или Ференцварош на плейофите

Карабах си осигури място в плейофите на Шампионската лига. Следващият му съперник ще е Лудогорец или Ференцварош. Азербайджанският тим нямаше проблеми с Шкения в третия квалификационен кръг и постигна втора победа, този път с 5:1, продължавайки напред с общ резултат 6:1. Северномакедонците също чакат резултата от мача на българския шампион, тъй като загубилият в Будапеща ще се изправи срещу тях в плейофите на Лига Европа.

Карабах допусна ранен гол, след като Фабрис Тамба откри резултата в 10-ата минута. Тимът на Гурбан Гурбанов обаче много бързо осъществи пълен обрат и в 18-ата минута вече водеше. Азерите вкараха още два гола до почивката, а Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута.

Oyun başa çatdı!



UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsindəyik❗️



Təbriklər "Qarabağ" azarkeşləri! pic.twitter.com/KDnj9UCFQj — Qarabağ FK (@FKQarabagh) August 12, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages