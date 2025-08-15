Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

Нийл Робъртсън се пребори за трудна победа над Али Картър и достигна до своя 54-ти полуфинал в ранкинг турнир. Той ще играе с Елиът Слесър от 14 часа в петък.



След спад във формата, който го извади от топ 16, Робъртсън се върна миналия сезон с титлите на English Open и Световната Гран при, което го изкачи обратно в топ 8. 43-годишният вече има една ранкинг титла в Близкия изток – Шампионата на Бахрейн през 2008 г., и все още е в битката за 26-ата си ранкинг корона.

Трети пореден "скалп" на световен шампион и 100 000 паунда!

Днес той поведе с 4:2 с най-висок брейк от 139 – 991-вата му кариерна стотачка. Картър върна един фрейм с 80, а после открадна осмия с последната черна, след като Робъртсън пропусна червена за мачбол от близка дистанция при 71-25. Световният шампион от 2010 г. обаче се съвзе, поведе отново с брейк от 71 в деветия, а десетият фрейм беше хаотичен. Австралиецът го затвори, вкарвайки последната червена по борда и добавяйки нужните точки.

Той каза: „Когато загубих форма преди няколко години, направих всички правилни неща – изградих екип около мен с психолога Хелън Дейвис и Джо Пери, така че имам добър кръг от хора, на които вярвам. Джо е тук тази седмица, защото турнирът е голям, като беше страхотен. Знаех, че е въпрос на време нещата да се обърнат. Елиът преди идваше да тренира с мен, винаги е амбициозен и иска да се подобрява. Често ми пише за съвет. Имам много добро мнение за него и тази седмица се представи изключително. Той е истински боец и се хвърля, когато стане напечено.”