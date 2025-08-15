Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

  • 15 авг 2025 | 11:41
  • 295
  • 0
Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

Нийл Робъртсън се пребори за трудна победа над Али Картър и достигна до своя 54-ти полуфинал в ранкинг турнир. Той ще играе с Елиът Слесър от 14 часа в петък.

След спад във формата, който го извади от топ 16, Робъртсън се върна миналия сезон с титлите на English Open и Световната Гран при, което го изкачи обратно в топ 8. 43-годишният вече има една ранкинг титла в Близкия изток – Шампионата на Бахрейн през 2008 г., и все още е в битката за 26-ата си ранкинг корона.

Трети пореден "скалп" на световен шампион и 100 000 паунда!
Трети пореден "скалп" на световен шампион и 100 000 паунда!

Днес той поведе с 4:2 с най-висок брейк от 139 – 991-вата му кариерна стотачка. Картър върна един фрейм с 80, а после открадна осмия с последната черна, след като Робъртсън пропусна червена за мачбол от близка дистанция при 71-25. Световният шампион от 2010 г. обаче се съвзе, поведе отново с брейк от 71 в деветия, а десетият фрейм беше хаотичен. Австралиецът го затвори, вкарвайки последната червена по борда и добавяйки нужните точки.

Той каза: „Когато загубих форма преди няколко години, направих всички правилни неща – изградих екип около мен с психолога Хелън Дейвис и Джо Пери, така че имам добър кръг от хора, на които вярвам. Джо е тук тази седмица, защото турнирът е голям, като беше страхотен. Знаех, че е въпрос на време нещата да се обърнат. Елиът преди идваше да тренира с мен, винаги е амбициозен и иска да се подобрява. Често ми пише за съвет. Имам много добро мнение за него и тази седмица се представи изключително. Той е истински боец и се хвърля, когато стане напечено.”

Следвай ни:

Още от Снукър

Марк Уилямс и Нийл Робъртсън с впечатляващи победи в Саудитска Арабия

Марк Уилямс и Нийл Робъртсън с впечатляващи победи в Саудитска Арабия

  • 13 авг 2025 | 19:31
  • 2031
  • 0
Марк Селби стана петият с 900 сенчъри брейка

Марк Селби стана петият с 900 сенчъри брейка

  • 13 авг 2025 | 15:11
  • 2182
  • 0
Рони е вдъхновен от новата си щека в Саудитска Арабия

Рони е вдъхновен от новата си щека в Саудитска Арабия

  • 13 авг 2025 | 14:03
  • 2350
  • 0
Джо О'Конър си осигури мач с Рони О'Съливан в Саудитска Арабия

Джо О'Конър си осигури мач с Рони О'Съливан в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2025 | 11:12
  • 1720
  • 0
Люка Бресел разкри защо пропусна началото на сезона

Люка Бресел разкри защо пропусна началото на сезона

  • 11 авг 2025 | 14:06
  • 1353
  • 0
Тепчая Ун-Ну направи максимум в Саудитска Арабия

Тепчая Ун-Ну направи максимум в Саудитска Арабия

  • 11 авг 2025 | 13:17
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 2936
  • 10
Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 177797
  • 720
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 6083
  • 8
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 8532
  • 3
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 32990
  • 37
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 6115
  • 4