Трети пореден "скалп" на световен шампион и 100 000 паунда!

Елиът Слесър победи бивш световен шампион в решителен фрейм за трети пореден ден, като успехът му с 6:5 над Марк Уилямс го изкачи до полуфиналите на Мастърса на Саудитска Арабия.

Това е безспорно най-добрата седмица в 12-годишната му кариера, тъй като досега най-голямата му парична награда е била £21,500, а сега вече има гарантирани £100,000. 31-годишният състезател от Тайнсайд обаче няма намерение да спира – още една победа ще го вкара в топ 16 на света за първи път. В петък следобед от 14:00 в Джеда той ще срещне друг бивш шампион от “Крусибъл” – Нийл Робъртсън, който надви Али Картър с 6:4.

Слесър, който в момента е №29 в ранглистата, започна турнира с победа 4:1 над Бен Мертенс, след което навакса изоставане 1:4, за да победи Лан Юхао. После спечели срещу Джон Хигинс с 5:4 и Стюърт Бингам с 6:5, преди да елиминира и световния №3 Уилямс. Това е петият му полуфинал в ранкинг турнир и евентуална победа утре ще му осигури първи финал в кариерата.

Сериите от 62, 130 и 70 точки помогнаха на Слесър да поведе с 5:2, преди Уилямс да върне един фрейм със 74. В деветия фрейм Слесър водеше с 60, когато пропусна трудна червена в горния десен джоб, а съперникът му се възползва и спечели по черната, след което взе и десетата партия с брейк от 51 за 5:5.

И двамата изпуснаха шансове в напрегнатия решителен фрейм, който се реши при цветовете. Финалистът от миналата година Уилямс направи фаул, изпращайки бялата в джоба при опит за сейфти. Слесър се възползва – вкара трудна дълга жълта, после реализира сложни удари по зелената и кафявата, за да затвори мача.

„Чувствам облекчение, защото в решителния фрейм ми беше зле и мислех, че съм изпуснал шанса си,“ призна Слесър. „Това определено е мач, който щях да загубя преди три-четири месеца. Работих много, за да се науча да се държа в такива моменти и да чакам следващата възможност. Обикновено в решителен фрейм започвам, а другият прави сенчъри, така че не знам какво става сега! Ще продължа да се возя на гребена на вълната.

В миналото бих избухнал или бих станал нетърпелив в такива ситуации, но работих върху темперамента си – трябва да продължаваш да играеш, защото не знаеш какво може да се случи. Гордея се, че победих страхотни съперници. В последния фрейм имах дълга жълта, хареса ми ударът и го изпълних добре. Зелената и кафявата също бяха трудни, но си казах да държа главата неподвижна и да се концентрирам. Не мисля за парите или точките за ранглистата, фокусирам се фрейм по фрейм.“