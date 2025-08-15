Фантастичен Рони е на полуфинал в Саудитска Арабия

Рони О’Съливан направи още един впечатляващ обрат на Мастърса в Саудитска Арабия, като обърна от 3:5 до 6:5 Кайрън Уилсън, за да стигне до полуфиналите и да запази надеждите си за първа титла от 17 месеца.

Уилсън имаше възможности да затвори мача, но не ги оползотвори. Той е смятан за най-добрия играч в света в момента, след като спечели четири титли миналия сезон и наскоро Шанхай Мастърс. О’Съливан зарадва феновете си с драматична победа и се класира за своя 95-и полуфинал в ранкинг турнир. В събота вечер той ще срещне Крис Уейклин, като е само на две победи от трофея, първата награда от £500,000 и 24-та голяма титла в кариерата си.

О’Съливан не е вдигал купа от Световния Мастърс на Рияд през март 2024 г., а последната му ранкинг титла е от Световната Гран при два месеца по-рано. Миналия сезон бе белязан от колеблива форма и липса на увереност. 49-годишният ветеран започна новата кампания с нов щеки и подобрено настроение, а драматичните му победи с 6:5 над Чан Бингюй (от 2-5) и №2 в света Уилсън му носят ново самочувствие.

След загуба в първия фрейм, О’Съливан отвърна със серии от 88 и 116 за 2:1. Уилсън отговори със 75 и 67 за 3:2, но пропусна трудна червена в шестия фрейм, което позволи на съперника да изравни. Като световен шампион от миналата година, Уилсън изглеждаше по-силен при 5:3 след серии от 69 и 80, но О’Съливан намали със 110. Най-добрият шанс за победа на Уилсън дойде в десетия фрейм, но при 19 точки сбърка червена, закачайки първо черната, и бе наказан със 118 – третото сенчъри на Рони в мача. В решителния фрейм Уилсън пропусна трудна розова в среден джоб и О’Съливан направи серия от 46, преди да реализира ключова дълга червена за победата.

„Беше тежък мач, трябваше да разчитам на Кайрън да направи няколко грешки“, каза седемкратният световен шампион, който бе загубил последните си три срещи с Уилсън. „Опитвах се да остана близо до него, защото в днешно време той почти винаги е по-силният играч. Това беше целта ми – да го накарам да работи здраво. Чувствах се добре, но все още не правя достатъчно добри поредици от удари. Правя и лоши. Използвам опита си, търпелив съм и правя живота на съперника труден. Получавам прекрасно отношение тук, така че за мен беше голяма цел да се представя добре. Сега, когато съм на полуфинал, искам да отида още по-далеч.“

Крис Уейклин надгради снощната си страхотна победа с 6:5 над Джао Синтонг, като днес отстрани Бари Хоукинс със същия резултат. 33-годишният англичанин вече си гарантира £100,000 – най-голямата печалба в кариерата му, надминавайки £75,000 от финала на Международния шампионат миналия сезон. Това е неговият пети полуфинал в ранкинг турнир и първи в толкова голямо събитие.

Серии от 61, 65, 79 и 86 му дадоха аванс от 4:1, но Хоукинс изравни 4:4. Последните два фрейма бяха поделени, след което Уейклин започна решителния с 55 точки. Червените бяха по бордовете, а той удържа преднината си до победата.

„Беше много трудно, Бари е един от най-силните играчи в тура, така че съм щастлив, че минах напред с 6:5“, каза бившият шампион в Shoot Out, който победи Нийл Робъртсън и Марк Алън на “Крусибъл”, за да стигне до четвъртфиналите. „Дългата ми игра беше добра за 4:1. После направих няколко грешки, но знаех, че мога да вкарвам дългите, когато трябва. Имам играта, за да спечеля полуфинала, а това е най-важното.“

Хоукинс стана поредната жертва на т.нар. „Проклятие на Динг“ – вече 22 поредни пъти, когато Динг Дзюнхуей загуби в турнир, играчът, който го е победил (в случая Хоукинс), губи в следващия кръг.