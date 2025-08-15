Лука Марини се е разбрал с Хонда, Морейра сменя Чантра в LCR

Лука Марини е постигнал споразумение и ще остане част от отбора на Хонда в MotoGP и през 2026 година, съобщава Sky Italia, позовавайки се на свои източници в двата лагера. Според информацията на италианската медия единственото, което остава е новит договор да бъде обявен официално.

Марини се присъедини към Хонда в края на 2023 година, заемайки мястото на преминалия в лагера на Дукати Марк Маркес. Първият сезон на италианеца в Хонда беше доста разочароващ, но от началото на настоящата кампания той демонстрира сериозен прогрес, въпреки че пропусна три кръга заради контузиите, които получи по време на тестовете преди „8 часа на Сузука“.

Другата силна страна на Марини, която ще е много важна за Хонда при развитието на новия 850-кубиков мотор, е детайлната техническа обратна връзка, която италианецът предоставя на инженерите. Това също е един от факторите, които са убедили Хонда да задържи Марини в своя заводски тим.

В същото време се очаква Йоан Зарко да остана в състава на LCR Хонда, но по информация на Sky Italia французинът ще има нов съотборник. Това ще е бразилецът Диого Морейра, който в момента се състезава в Moto2.

Той ще заеме мястото на Сомкиат Чантра, чието представяне от началото на дебютния му сезон в MotoGP е изключително разочароващо. Тайландецът редовно остава в дъното на класирането, при това с доста сериозно изоставане спрямо пилотите пред себе си.

