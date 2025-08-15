Акоста: КТМ може да се бори с Маркес, ако той не натиска

Звездата на КТМ Педро Акоста вярва, че австрийският производител може да се бори с Марк Маркес, но само при условие, че пилотът на Дукати реши да не натиска на своя максимум.

Изказванетона Акоста идва на фона на първия подиум, който КТМ завоюва през сезона в последния старт пред лятната пауза в Чехия. На „Бърно“ именно Акоста успя да завърши на третото място в състезанието, а ден по-рано той се класира втори в спринта на чешкото трасе.

„В нашият случай началото на сезона беше още по-трудно. Ние навлязохме в една негативна спирала, от която е трудно да се излезе. Но сега нещата изглеждат по-спокойни, мислим по-позитивно и се опитваме да извлечем максимума от мотора ни всеки уикенд. В спринта в Бърно видяхме, че можем да сме близо до Марк, ако той реши да не натиска.



„Сега ние трябва да си върнем увереността след лятната пауза, да изпробваме подобренията на КТМ, да видим как точно работят те, защото всяко ново нещо си има и тъмна страна. Трябва да сме стъпили здраво на земята през втората част от сезона“, обясни испанецът пред медиите на „Ред Бул Ринг“.



„Нека да видим как ще започнем уикенда. Не мисля, че ние имаме някакви конкретни цели за остатъка от сезона. Нека да се опитаме да бъде възможно най-силни, да се борим регулярно за топ 5, което ще е добре на фона на изоставането, което имахме в началото на сезона. За тази цели ние трябва да сме стъпили на земята и да не летим в облаците след подиума в Бърно, трябва да започваме всеки уикенд от нулата.



„Виждаме както Априлия се подобрява и знаем колко силни са в Дукати във фаза на завиване. Откакто КТМ влезе в MotoGP ние страдаме най-много с това, така че нека да видим какво ще стане. Вярно е, че сега караме добре, имаме добри базови настройки и не трябва да променяме драстично мотора между отделните сесии. Сега е време да сме спокойни, да видим дали подобренията работят и да вземем решение за събота“, добави още Акоста.

