Ла Лига стартира с шампионски заявки от Барса, Реал и Атлетико

Дойде време за началото на сезон 2025/26 в Ла Лига, който обещава да бъде вълнуващ както винаги. Всички 20 отбора започват с най-различни цели: някои мислят само за титлата, други се надяват на място в топ 4, трети копнеят за участие в евротурнирите, а има и такива, за които достатъчно е да останат в испанския елит.

Сред основните фаворити за титлата както обичайно е шампионът от миналата кампания Барселона. През това лято клубът не привлече много нови попълнения предвид трудната си финансова ситуация. За сметка на това там разчитат, че Ханзи Флик ще продължи отличната си работа от миналия сезон, в който беше постигнат домашен требъл. Основната разлика в титулярния състав е свързана с вратарския пост, който ще бъде поверен на новото попълнение Жоан Гарсия, а привличането на нападателя Маркъс Рашфорд също предизвика голям ентусиазъм. Не на последно място, през тази кампания Барса ще се завърне в своя дом: “Камп Ноу”, което ще вдъхнови още повече действащия първенец.

По традиция големият конкурент на каталунците за титлата ще бъде кръвният им враг Реал Мадрид, който сега ще бъде още по-мотивиран, след като през миналия сезон остана с празни ръце. Неуспешната кампания доведе до края на втория престой на легендарния Карло Анчелоти на “Сантиаго Бернабеу”. В “Кралския клуб” обаче са обнадаждени за новата кампания, тъй като за негов наследник взеха един от най-перспективните млади треньори в лицето на Чаби Алонсо. По отношение на трансферния пазар, мадридчани продължиха стратегията си от последните години да привличат млади играчи, като основният фокус този път беше подсилването в отбрана. По този начин пристигнаха новите попълнения Трент-Александър Арнолд, Дийн Хаусен, Алваро Карерас и Франко Мастантуоно.

Още един отбор се гласи да участва в надпреварата за титлата и това е Атлетико Мадрид, който за пореден сезон ще бъде воден от дългогодишния си наставник Диего Симеоне. През по-голямата част от миналия сезон “дюшекчиите” поддържаха темпото на Барса и Реал, но в крайна сметка не успяха да станат шампиони в Ла Лига. Ето защо във второ поредно лято клубът реши да направи сериозни инвестиции на трансферния пазар. Така в Мадрид пристигнаха новите попълнения Давид Ханцко, Матео Руджери, Марк Пубил, Джони Кардосо, Тиаго Алмада, Алекс Баена и Джакомо Распадори, но си тръгнаха играчи като Сесар Аспиликуета, Аксел Витсел, Саул Нигес, Родриго Де Пол и Самуел Лино.

Ще има оспорвана битка и за местата, даващи право на участие в евротурнирите. Миналия сезон Атлетик Билбао и Виляреал се класираха за Шампионската лига като четвърти и пети в класирането, като ще искат да го повторят и през новата кампания. Двата тима могат да разчитат на доказани треньори с голям опит в испанския елит, а именно Федерико Валверде и Марселино. Като основни техни конкуренти в надпреварата за европейските квоти се очертават финалистът в Лигата на конференциите Бетис и Реал Сосиедад въпреки разочароващия минал сезон на баските. Не бива да се отписват и отбори като Селта, Райо Валекано, Осасуна и Майорка, които впечатлиха с изявите си през сезон 2024/25. Валенсия и Севиля пък ще се надяват да възвърнат старата си слава на отбори, редовно участващи в състезанията на УЕФА.

Що се отнася до битката за оцеляване, в нея можем да видим отбори като Хетафе, Еспаньол, Алавес и Жирона, които през миналата кампания завършиха във втората половина на класирането. Трите новака в испанския елит пък може да представляват интерес за българските фенове, въпреки че ще им бъде трудно да се задържат в Ла Лига. Шампионът в Ла Лига 2 Леванте се подсили с бившия голмайстор на ЦСКА Годуин Коялипу, а Елче през последните седмици е силно свързван с родния национал Филип Кръстев. Овиедо пък се завърна в елита след 24-годишно отсъствие, а капитан на тима е 40-годишната легенда Сантиаго Касорла.

Сезонът в Ла Лига започва тази вечер с мачовете Жирона - Райо Валекано и Виляреал - Овиедо, а неговият край ще бъде чак на 24 май догодина, за когато е предвиден последният 38-и кръг.