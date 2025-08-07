Изразителен успех изстреля Созопол на върха

В Созопол, едноименния тим надигра Родопа (Смолян) с 4:1 за втора поредна победа и оглави класирането. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Първата половина на двубоя не предвещаваше успешния финал за домакините. Михаел Кисьов им вкара гол с техничен удар от малък ъгъл в 14-ата минута. След почивката, селекцията на Петър Кюмюрджиев изкова победата за 20 минути. Тон даде родения през 2007 година Димитър Николов. Той направи бърз обрат с попадения в 47-а и 50-ата минута. Жулиен Флориан Телл реализира в 63-ата минута. В 67-ата пък Борислав Трендафилов фиксира окончателното 4:1. Още можеха да вкарат футболистите на Созопол.

Снимка: fcsozopol.com