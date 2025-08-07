Популярни
»

Гледай на живо

Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
  1. Sportal.bg
  2. Родопа (Смолян)
  3. Изразителен успех изстреля Созопол на върха

Изразителен успех изстреля Созопол на върха

  • 7 авг 2025 | 22:02
  • 642
  • 0
Изразителен успех изстреля Созопол на върха

В Созопол, едноименния тим надигра Родопа (Смолян) с 4:1 за втора поредна победа и оглави класирането. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Първата половина на двубоя не предвещаваше успешния финал за домакините. Михаел Кисьов им вкара гол с техничен удар от малък ъгъл в 14-ата минута. След почивката, селекцията на Петър Кюмюрджиев изкова победата за 20 минути. Тон даде родения през 2007 година Димитър Николов. Той направи бърз обрат с попадения в 47-а и 50-ата минута. Жулиен Флориан Телл реализира в 63-ата минута. В 67-ата пък Борислав Трендафилов фиксира окончателното 4:1. Още можеха да вкарат футболистите на Созопол.

Снимка: fcsozopol.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 22:15
  • 93279
  • 405
Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

  • 7 авг 2025 | 19:41
  • 14917
  • 27
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 59208
  • 122
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 50919
  • 153
Спартак (Варна) взе бивш играч на Дунав

Спартак (Варна) взе бивш играч на Дунав

  • 7 авг 2025 | 17:28
  • 1401
  • 2
Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 16:14
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 22:15
  • 93279
  • 405
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 59208
  • 122
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 50919
  • 153
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 24083
  • 35
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 24095
  • 14
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 13788
  • 21