Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

Днес предстои поредната луда вечер в Лигата на конференциите. Ще се изиграят повечето мачове от третия предварителен кръг. Два от тях са с българско участие, като Левски гостува на Сабах, а Арда приема Кауно Жалгирис. И двата ни представителя имат преднина от един гол след първите мачове, но сега предстоят трудни реванши.

Не може да не обърнем внимание и на двубоите на евентуалните следващи съперници на нашите отбори, ако продължат напред. Левски почти сигурно ще се изправи срещу АЗ Алкмаар. Нидерландците водят с 3:0 на Вадуц и сега им предстои наглед протоколен реванш.

Евентуалният съперник на Арда в плейофа пък ще бъде определен от от битката между Ракув и Макаби (Хайфа). Израелците са фаворит в сблъсъка, тъй като водят с 1:0 след първия мач.

В турнира обаче има и други мачове, които приковават вниманието. Такъв, например, е този между Аустрия (Виена) и Баник (Острава). Двата тима сътвориха страхотно шоу в първия мач в Чехия, завършил 4:3 за домакините, като сега предстои прелюбопитен реванш.

Ще проследим с интерес и дали Партизан на Янис Карабельов ще оцелее в турнира, след загубата с 0:2 от Хибърниън в първия мач в Белград.

Шериф (Тираспол) на Иван Дюлгеров също е на ръба на отпадането след загубата с 0:3 от Андерлехт, но молдовците ще се надяват на някакво чудо в реванша, за да обърнат нещата в своя полза.

Интерес предизвиква и съседското дерби между АЕК (Атина) и Арис (Лимасол). Първият мач не излъчи победител и завърши 2:2, като сега предстои вълнуващ реванш.