Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:58
  • 545
  • 0
Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

Днес предстои поредната луда вечер в Лигата на конференциите. Ще се изиграят повечето мачове от третия предварителен кръг. Два от тях са с българско участие, като Левски гостува на Сабах, а Арда приема Кауно Жалгирис. И двата ни представителя имат преднина от един гол след първите мачове, но сега предстоят трудни реванши.

Не може да не обърнем внимание и на двубоите на евентуалните следващи съперници на нашите отбори, ако продължат напред. Левски почти сигурно ще се изправи срещу АЗ Алкмаар. Нидерландците водят с 3:0 на Вадуц и сега им предстои наглед протоколен реванш.

Евентуалният съперник на Арда в плейофа пък ще бъде определен от от битката между Ракув и Макаби (Хайфа). Израелците са фаворит в сблъсъка, тъй като водят с 1:0 след първия мач.

В турнира обаче има и други мачове, които приковават вниманието. Такъв, например, е този между Аустрия (Виена) и Баник (Острава). Двата тима сътвориха страхотно шоу в първия мач в Чехия, завършил 4:3 за домакините, като сега предстои прелюбопитен реванш.

Ще проследим с интерес и дали Партизан на Янис Карабельов ще оцелее в турнира, след загубата с 0:2 от Хибърниън в първия мач в Белград.

Шериф (Тираспол) на Иван Дюлгеров също е на ръба на отпадането след загубата с 0:3 от Андерлехт, но молдовците ще се надяват на някакво чудо в реванша, за да обърнат нещата в своя полза.

Интерес предизвиква и съседското дерби между АЕК (Атина) и Арис (Лимасол). Първият мач не излъчи победител и завърши 2:2, като сега предстои вълнуващ реванш.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 1891
  • 0
Донарума вече се е разбрал с Ман Сити

Донарума вече се е разбрал с Ман Сити

  • 14 авг 2025 | 07:26
  • 1983
  • 2
Евертън предложи 37 млн. паунда за Довбик

Евертън предложи 37 млн. паунда за Довбик

  • 14 авг 2025 | 07:01
  • 997
  • 0
Родриго изглежда не мисли за трансфер

Родриго изглежда не мисли за трансфер

  • 14 авг 2025 | 06:37
  • 1304
  • 0
Манчестър Сити възобновява интереса си към Аклиуш

Манчестър Сити възобновява интереса си към Аклиуш

  • 14 авг 2025 | 05:59
  • 1273
  • 0
Лион удължи договора на защитник

Лион удължи договора на защитник

  • 14 авг 2025 | 04:28
  • 879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 5738
  • 22
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 3545
  • 1
Левски на Източния фронт

Левски на Източния фронт

  • 14 авг 2025 | 08:06
  • 852
  • 0
ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

  • 14 авг 2025 | 00:09
  • 51215
  • 93
Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 1891
  • 0