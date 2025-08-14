Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

Отборът на Пирин (Разлог) представи официално новото си попълнение Златко Кьосев. Опитният посрещач облича екипа на разложани за новия сезон 2025/26 в efbet Супер Волей.

Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

32-годишният волейболист се завръща на терена след двугодишна пауза. За последно Кьосев бе част от Добруджа 07 (Добрич) през сезон 2022/23. Той е юноша на Левски, след това е играл още за Монтана и Нефтохимик 2010 (Бургас).

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Кьосев става четвъртият опитен състезател в състава на Разлог, след като от клуба обявиха оставането на Костадин Гаджанов, Мариян Наков и Дафин Коцаков.

"Златко Кьосев е новото име в тима на Пирин за предстоящия сезон! Златко облича синята фланелка и ще радва феновете на родния тим, където го очакват нови и незабрави емоции!", написаха от клуба.

