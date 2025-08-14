Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

  • 14 авг 2025 | 18:53
  • 194
  • 0
Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

Отборът на Пирин (Разлог) представи официално новото си попълнение Златко Кьосев. Опитният посрещач облича екипа на разложани за новия сезон 2025/26 в efbet Супер Волей.

Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон
Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

32-годишният волейболист се завръща на терена след двугодишна пауза. За последно Кьосев бе част от Добруджа 07 (Добрич) през сезон 2022/23. Той е юноша на Левски, след това е играл още за Монтана и Нефтохимик 2010 (Бургас).

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Кьосев става четвъртият опитен състезател в състава на Разлог, след като от клуба обявиха оставането на Костадин Гаджанов, Мариян Наков и Дафин Коцаков.

"Златко Кьосев е новото име в тима на Пирин за предстоящия сезон! Златко облича синята фланелка и ще радва феновете на родния тим, където го очакват нови и незабрави емоции!", написаха от клуба.

Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)
Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)
Следвай ни:

Още от Волейбол

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 7584
  • 14
Волейболните националки заминаха за приятелския турнир в Китай и Световното в Тайланд

Волейболните националки заминаха за приятелския турнир в Китай и Световното в Тайланд

  • 14 авг 2025 | 10:17
  • 1096
  • 1
България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

  • 13 авг 2025 | 18:37
  • 6277
  • 6
Найден Найденов: Разбрали сме се Матей Казийски, остава да подпише договор

Найден Найденов: Разбрали сме се Матей Казийски, остава да подпише договор

  • 13 авг 2025 | 16:10
  • 2781
  • 3
Ето как тренират младежките ни волейболни национали в Самоков

Ето как тренират младежките ни волейболни национали в Самоков

  • 13 авг 2025 | 15:48
  • 1988
  • 0
Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

  • 13 авг 2025 | 14:50
  • 14633
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

  • 14 авг 2025 | 18:59
  • 24324
  • 46
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 52966
  • 70
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 25579
  • 133
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 20563
  • 18
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 7584
  • 14
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 14987
  • 19