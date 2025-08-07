Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

  • 7 авг 2025 | 19:04
  • 253
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) запазва двама от основните си играчи за новия сезон в efbet Супер Волей, обявиха официално от клуба.

Най-опитният състезател в състава - 39-годишният център Костадин Гаджанов, ще започне своя пети пореден сезон в родния си Разлог. Той се завърна в клуба през сезон 2021/22 и оттогава неизменно е стожер на мъжкия тим и предава опита си на по-младите съотборници. Преди това той изкара един сезон в Локомотив (Пловдив). Играл е още за КВК Габрово и Марек Юнион-Ивкони (Дупница).

Диагоналът Мариян Наков, който е основен двигател в атаката на тима, пък ще запише своя трети пореден сезон в Пирин. В кариерата си 29-годишният Наков е играл още в Нефтохимик 2010 (Бургас), с който през сезон 2022/23 стана шампион на България. Бил е част още от Добруджа 07 (Добрич) и Сливнишки герой (Сливница).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Фалстарт на България U21 срещу Бразилия на Мондиал 2025

Фалстарт на България U21 срещу Бразилия на Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 13:54
  • 1787
  • 0
България U21 надигра два пъти Бразилия и веднъж Германия в контролни срещи

България U21 надигра два пъти Бразилия и веднъж Германия в контролни срещи

  • 7 авг 2025 | 13:38
  • 1584
  • 0
Драган Нешич: Женският волейбол в България има светло бъдеще

Драган Нешич: Женският волейбол в България има светло бъдеще

  • 6 авг 2025 | 13:23
  • 1753
  • 7
Ето как тренират волейболните ни национали в Самоков

Ето как тренират волейболните ни национали в Самоков

  • 5 авг 2025 | 17:28
  • 4159
  • 6
Волейболистките на България U21 пътуваха 30 часа до Сурабая

Волейболистките на България U21 пътуваха 30 часа до Сурабая

  • 5 авг 2025 | 16:05
  • 4598
  • 2
Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!

Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!

  • 5 авг 2025 | 15:49
  • 4185
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 2027
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12851
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11646
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12750
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18846
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7546
  • 15