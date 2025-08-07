Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Отборът на Пирин (Разлог) запазва двама от основните си играчи за новия сезон в efbet Супер Волей, обявиха официално от клуба.

Най-опитният състезател в състава - 39-годишният център Костадин Гаджанов, ще започне своя пети пореден сезон в родния си Разлог. Той се завърна в клуба през сезон 2021/22 и оттогава неизменно е стожер на мъжкия тим и предава опита си на по-младите съотборници. Преди това той изкара един сезон в Локомотив (Пловдив). Играл е още за КВК Габрово и Марек Юнион-Ивкони (Дупница).

Диагоналът Мариян Наков, който е основен двигател в атаката на тима, пък ще запише своя трети пореден сезон в Пирин. В кариерата си 29-годишният Наков е играл още в Нефтохимик 2010 (Бургас), с който през сезон 2022/23 стана шампион на България. Бил е част още от Добруджа 07 (Добрич) и Сливнишки герой (Сливница).