Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

Дафина Коцаков ще е либеро на Пирин (Разлог) и през новия сезон в efbet Супер Волей.
Новината бе обявена от клуба в социалните медии.
29-годишният юноша на Пирин продължава с водения от Благовест Катранджиев тим.
“Дафин Коцаков отново ще защитава цветовете на Пирин!
През изминалия сезон либерото показа воля и характер на терена, очакваме новия сезон с още повече мотивация и успехи!
Успех, Дафи!”, написаха от клуба.
По рано от Пирин обявиха привличането на Любомир Агонцев и оставането в Разлог на Костадин Гаджанов и Мариян Наков.
Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон
Снимки: Startphoto