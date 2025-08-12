Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

  • 12 авг 2025 | 11:17
  • 90
  • 0
Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

Дафина Коцаков ще е либеро на Пирин (Разлог) и през новия сезон в efbet Супер Волей.

Новината бе обявена от клуба в социалните медии.

29-годишният юноша на Пирин продължава с водения от Благовест Катранджиев тим.

“Дафин Коцаков отново ще защитава цветовете на Пирин!

През изминалия сезон либерото показа воля и характер на терена, очакваме новия сезон с още повече мотивация и успехи!

Успех, Дафи!”, написаха от клуба.

По рано от Пирин обявиха привличането на Любомир Агонцев и оставането в Разлог на Костадин Гаджанов и Мариян Наков.

Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)
Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)
 Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон
Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Станаха ясни всички отбори за ЕвроВолей 2026 за жени

Станаха ясни всички отбори за ЕвроВолей 2026 за жени

  • 11 авг 2025 | 19:37
  • 2019
  • 0
Шампионът Левски София започна подготовка за новия сезон

Шампионът Левски София започна подготовка за новия сезон

  • 11 авг 2025 | 19:33
  • 3134
  • 0
FIVB: България намира своя ритъм

FIVB: България намира своя ритъм

  • 11 авг 2025 | 19:18
  • 5127
  • 0
България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

  • 11 авг 2025 | 18:25
  • 3250
  • 6
Виктория Нинова: Със сигурност има вълнение и напрежение, но се радвам много

Виктория Нинова: Със сигурност има вълнение и напрежение, но се радвам много

  • 11 авг 2025 | 18:03
  • 2202
  • 1
Мерелин Николова: Надявам се да направим един хубав резултат на Световното

Мерелин Николова: Надявам се да направим един хубав резултат на Световното

  • 11 авг 2025 | 17:46
  • 1841
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 2100
  • 3
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 9156
  • 26
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 20783
  • 17
Само много сериозна оферта може да разплете казуса с Исак, който е заявил, че повече няма да играе за Нюкасъл

Само много сериозна оферта може да разплете казуса с Исак, който е заявил, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 6043
  • 0
Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Хулио Веласкес с рекорд в Левски

  • 12 авг 2025 | 08:22
  • 13633
  • 3
Стойчо Младенов с интересно мнение за Пауло Нога и Георги Иванов

Стойчо Младенов с интересно мнение за Пауло Нога и Георги Иванов

  • 12 авг 2025 | 08:57
  • 8137
  • 12