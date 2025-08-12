Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

Дафина Коцаков ще е либеро на Пирин (Разлог) и през новия сезон в efbet Супер Волей.

Новината бе обявена от клуба в социалните медии.

29-годишният юноша на Пирин продължава с водения от Благовест Катранджиев тим.

“Дафин Коцаков отново ще защитава цветовете на Пирин!

През изминалия сезон либерото показа воля и характер на терена, очакваме новия сезон с още повече мотивация и успехи!

Успех, Дафи!”, написаха от клуба.

По рано от Пирин обявиха привличането на Любомир Агонцев и оставането в Разлог на Костадин Гаджанов и Мариян Наков.

Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Следвай ни:

Снимки: Startphoto