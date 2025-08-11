Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

Бившият национал Любомир Агонцев отново облече екипа на Пирин (Разлог).
38-годишният разпределител, който през миналия сезон бе част от ЦСКА, се завръща в Пирин, където игра от 2021 до 2023 година.
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон
От Пирин вече обявиха оставането в клуба на Костадин Гаджанов и и Мариян Наков и за новия сезон в Efbet Супер Волей.
“Любомир Агонцев отново в Пирин!
Любо отново ще радва феновете в зала “Септември” с професионализма си. Сигурни сме, че ще носи много радост и успехи на волейболното игрище!
Успех, Любо!”, написаха от Пирин (Разлог).