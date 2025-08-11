Популярни
  3. Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

  • 11 авг 2025 | 08:50
Бившият национал Любомир Агонцев отново облече екипа на Пирин (Разлог).

38-годишният разпределител, който през миналия сезон бе част от ЦСКА, се завръща в Пирин, където игра от 2021 до 2023 година.

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

От Пирин вече обявиха оставането в клуба на Костадин Гаджанов и и Мариян Наков и за новия сезон в Efbet Супер Волей.

“Любомир Агонцев отново в Пирин!
Любо отново ще радва феновете в зала “Септември” с професионализма си. Сигурни сме, че ще носи много радост и успехи на волейболното игрище!
Успех, Любо!”, написаха от Пирин (Разлог).

