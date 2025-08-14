Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”

Президентът на Волейболен клуб Люлин Деян Нинов вече е и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ).

36-годишният бивш волейболист на Левски Сиконко гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Какво се случва с митичната волейболна зала ”Сиконко” в “Люлин”? Мен ми е болно… Тя е частна собственост! Тя е неприкосновена. Всеки може да разполага с нея както прецени за добре. За съжаление в тази легендарна зала, не само за “Люлин”, бих казал за целия български волейбол, в нея тренираха и национални отбори и мъже, и жени. Няма вече волейбол! Не се играе волейбол! Може би след време ще може пак. Атракционен център е! За волейбола тази зала беше удобна много, но това е положението”, заяви Деян Нинов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Владимир Иванов