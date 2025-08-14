Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”

Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”

  • 14 авг 2025 | 17:27
  • 527
  • 0

Президентът на Волейболен клуб Люлин Деян Нинов вече е и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ).

36-годишният бивш волейболист на Левски Сиконко гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол
Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол

“Какво се случва с митичната волейболна зала ”Сиконко” в “Люлин”? Мен ми е болно… Тя е частна собственост! Тя е неприкосновена. Всеки може да разполага с нея както прецени за добре. За съжаление в тази легендарна зала, не само за “Люлин”, бих казал за целия български волейбол, в нея тренираха и национални отбори и мъже, и жени. Няма вече волейбол! Не се играе волейбол! Може би след време ще може пак. Атракционен център е! За волейбола тази зала беше удобна много, но това е положението”, заяви Деян Нинов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 6020
  • 13
Волейболните националки заминаха за приятелския турнир в Китай и Световното в Тайланд

Волейболните националки заминаха за приятелския турнир в Китай и Световното в Тайланд

  • 14 авг 2025 | 10:17
  • 1001
  • 1
България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

  • 13 авг 2025 | 18:37
  • 5923
  • 6
Найден Найденов: Разбрали сме се Матей Казийски, остава да подпише договор

Найден Найденов: Разбрали сме се Матей Казийски, остава да подпише договор

  • 13 авг 2025 | 16:10
  • 2741
  • 3
Ето как тренират младежките ни волейболни национали в Самоков

Ето как тренират младежките ни волейболни национали в Самоков

  • 13 авг 2025 | 15:48
  • 1946
  • 0
Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

  • 13 авг 2025 | 14:50
  • 14571
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 42356
  • 67
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 21706
  • 124
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 15090
  • 10
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 25864
  • 223
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 6020
  • 13
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 13947
  • 19