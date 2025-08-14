Мишлен отново залага на специалната си задна гума за Гран При на Австрия

И през 2025 година официалният доставчик на гуми в MotoGP Мишлен ще използва специалната си подсилена задна гума по време на уикенда за Гран При на Австрия.

🏁 @MotoGP is back!

Austria’s Red Bull Ring, unique demands — MICHELIN Power Slicks ready to deliver.

🔥 Special rear. Evolved Hard front. Maximum grip.



Let’s rewind the best moments of 2024.#AustrianGP #MichelinMotoGP pic.twitter.com/TVzt7ZjFkG — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) August 12, 2025

Причината за използването на тази специална гума са множеството зони на тежко ускорение, които оформят обиколката на „Ред Бул Ринг“. Идеята на тази подсилена конструкция, която трябва да се бори с по-големите температурни натоварвания при ускоренията от ниска предавка, е да даде по-постоянно сцепление на пилотите в хода на цялата състезателна дистанция.

Want to know everything about the #AustrianGP and the demands on the MICHELIN Power tyre?



It’s time to get our raceguide 👇



🇫🇷 https://t.co/EPq5buJByF

🇬🇧 https://t.co/jeVjx2ttcq#MichelinMotoGP pic.twitter.com/doMVdiW94i — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) August 12, 2025

„Ред Бул Ринг“ е писта, която ние познаваме много добре, но винаги трябва да подхождаме с внимание към нея. Нейната конфигурация с дълги прави, тежки спирания и генерално ниско сцепление, особено на задницата, я правят една от най-предизвикателните писти през годината за гумите.



„Задната гума е особено натоварена по време на ускоренията и генерира много топлина. Нашата специална конструкция, която използваме тук през последните години, ни позволява да контролираме този фактор и да предоставим по-постоянно представяне в цялото състезание. Тя се е доказала и ние ще я използваме отново.



„От гледна точка предната гума, ние въвеждаме еволюция на твърдата гума. Тя използва средно твърдата смес от 2024, но с по-твърд вътрешен каркас, за да подобри стабилността и поддръжката при тежките спирания. Това ще позволи на пилотите да спират по-късно и да имат повече контрол в критичните фази.



„Лятното време също може да бъде предимство, но пистата може да стане сложна, ако завали: ниско сцепление, мокри петна, вода в зоната за сигурност, а и е истинско предизвикателство за мокрите гуми. На кратко, ние предлагаме пълна и усъвършенствана гама от гуми, за да помогнем на нашите партньори да се представят добре при всички условия“, обясни ръководителят на програмата на Мишлен в MotoGP Пиеро Тарамасо.

"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

И този уикенд задната гума ще бъде асиметрична с по-твърда дясна половина. Това ще важи както за сликовете, така и за мокрите гуми. Колкото до предната гума, тя ще бъде симетрична и при сликовете, и при мокрите гуми.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: MotoGP