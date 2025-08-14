Популярни
Мишлен отново залага на специалната си задна гума за Гран При на Австрия

  • 14 авг 2025 | 15:52
  • 133
  • 0

И през 2025 година официалният доставчик на гуми в MotoGP Мишлен ще използва специалната си подсилена задна гума по време на уикенда за Гран При на Австрия.

Причината за използването на тази специална гума са множеството зони на тежко ускорение, които оформят обиколката на „Ред Бул Ринг“. Идеята на тази подсилена конструкция, която трябва да се бори с по-големите температурни натоварвания при ускоренията от ниска предавка, е да даде по-постоянно сцепление на пилотите в хода на цялата състезателна дистанция.

„Ред Бул Ринг“ е писта, която ние познаваме много добре, но винаги трябва да подхождаме с внимание към нея. Нейната конфигурация с дълги прави, тежки спирания и генерално ниско сцепление, особено на задницата, я правят една от най-предизвикателните писти през годината за гумите.

„Задната гума е особено натоварена по време на ускоренията и генерира много топлина. Нашата специална конструкция, която използваме тук през последните години, ни позволява да контролираме този фактор и да предоставим по-постоянно представяне в цялото състезание. Тя се е доказала и ние ще я използваме отново.

„От гледна точка предната гума, ние въвеждаме еволюция на твърдата гума. Тя използва средно твърдата смес от 2024, но с по-твърд вътрешен каркас, за да подобри стабилността и поддръжката при тежките спирания. Това ще позволи на пилотите да спират по-късно и да имат повече контрол в критичните фази.

„Лятното време също може да бъде предимство, но пистата може да стане сложна, ако завали: ниско сцепление, мокри петна, вода в зоната за сигурност, а и е истинско предизвикателство за мокрите гуми. На кратко, ние предлагаме пълна и усъвършенствана гама от гуми, за да помогнем на нашите партньори да се представят добре при всички условия“, обясни ръководителят на програмата на Мишлен в MotoGP Пиеро Тарамасо.

"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP
"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

И този уикенд задната гума ще бъде асиметрична с по-твърда дясна половина. Това ще важи както за сликовете, така и за мокрите гуми. Колкото до предната гума, тя ще бъде симетрична и при сликовете, и при мокрите гуми.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: MotoGP

