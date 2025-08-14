Популярни
  3. Юноша на Барселона иска да се върне на терените след повече от двегодишно отсъствие

  • 14 авг 2025 | 15:11
  • 1122
  • 0
Крилото Жерард Деулофеу вярва, че може да се върне на терените и да възстанови кариерата си, въпреки че не е играл официален мач от 22 януари 2023 година, когато получи тежка контузия на коляното на мача на своя тим Удинезе със Сампдория в Серия "А".

"Чувствам се все по-добре, но е бавен процес. Хрущялът на коляното ми се регенерира бавно. Опитах вече да играя два или три пъти, но не се чувствам напълно готов. Ще видим дали ще мога да играя отново, но смятам, че все още съм млад", каза 31-годишният испанец пред Sky Sports в навечерието на финала за Суперкупата на Европа, спечелен от Пари Сен Жермен срещу Тотнъм след изпълнение на дузпи.

В момента юношата на Барселона е свободен агент, но той очаква да се върне в последния си отбор Удинезе, ако физиката му го позволи. "Сигурно е, че ако играя отново, ще бъде за Удинезе. Аз съм емоционален и действам с много страст. Когато виждам, че феновете ми дават тази любов и подкрепа, не виждам други варианти, освен да играя тук", каза още Деулофеу, който е играл още за Евертън, Севиля, Милан и Уотфорд, като има 4 мача и 1 гол за националния тим на Испания.

Снимки: Gettyimages

