  • 8 авг 2025 | 16:55
Ланс върна световен шампион с Франция в Лига 1

От Ланс се похвалиха с трансфера на нападателя Флориан Товен, който пристигна от Удинезе със сделка на стойност 6+2 млн. евро. Неговият договор с новия му клуб ще бъде за три сезона.

Така 32-годишният Товен се завръща в Лига 1, където е играл с екипите на Бастия и Марсилия. Той също така има 10 мача за националния отбор на Франция, като беше част от състава, с който “петлите” станаха световни шампиони през 2018 година. Опитният футболист прекара два сезона и половина в Удинезе, където дори се превърна в капитан. Той изигра общо 73 мача с 15 гола и 10 асистенции за италианския тим.

Подобно на всички свои предишни нови попълнения през това лято, Ланс обяви трасфера с любопитно видео, вдъхновено от популярния анимационен сериал “Семейство Симпсън”.

