Ланс върна световен шампион с Франция в Лига 1

От Ланс се похвалиха с трансфера на нападателя Флориан Товен, който пристигна от Удинезе със сделка на стойност 6+2 млн. евро. Неговият договор с новия му клуб ще бъде за три сезона.

Така 32-годишният Товен се завръща в Лига 1, където е играл с екипите на Бастия и Марсилия. Той също така има 10 мача за националния отбор на Франция, като беше част от състава, с който “петлите” станаха световни шампиони през 2018 година. Опитният футболист прекара два сезона и половина в Удинезе, където дори се превърна в капитан. Той изигра общо 73 мача с 15 гола и 10 асистенции за италианския тим.

𝙽𝚘𝚞𝚟𝚎𝚊𝚞 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 : Florian Thauvin ❤💛



Champion du monde 2018, l'attaquant rejoint le Racing en provenance de l’@Udinese_1896. Rompu aux joutes de la @Ligue1 (259 apparitions pour 86 réalisations), l’international tricolore s’engage jusqu’en 2028. ✍️#Thauvin2028 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2025

Подобно на всички свои предишни нови попълнения през това лято, Ланс обяви трасфера с любопитно видео, вдъхновено от популярния анимационен сериал “Семейство Симпсън”.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺



Épisode 6 : Mercato assaisonné, sauce étoilée. 🌟



𝙵𝙻𝙾𝚁𝙸𝙰𝙽 𝚃𝙷𝙰𝚄𝚅𝙸𝙽 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/Y7KTcSBQkN — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2025